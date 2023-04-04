Пакет допомоги на 274 мільйони євро є частиною зарезервованих урядом Нідерландів 2,5 мільярда євро на підтримку України протягом 2023 року. Відповідні кошти Нідерланди заклали наприкінці 2022 року на всі види підтримки України.
Дивіться також Буде дуже-дуже скоро, – Білий дім підтвердив новий пакет військової допомоги Україні
На нелетальну підтримку ЗСУ спрямують 94 мільйони євро
З пакета допомоги, про який Нідерланди повідомили 3 квітня, 180 мільйонів євро призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення.
Решта суми, 94 мільйони євро, будуть спрямовані на нелетальну підтримку Збройних Сил України, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.
20 мільйонів євро з "гуманітарної частини" пакета підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро – на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж – на розмінування сільськогосподарських угідь.
На закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства спрямують 40 мільйонів євро. Ще 100 мільйонів євро виділили на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.
Щодо іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро спрямують на зміцнення співпраці між Україною і НАТО. 14 мільйонів євро виділили на створення Реєстру завданих воєнними діями Росії збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.
Ще 5 мільйонів євро буде витрачено на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".
Станом на 24 січня 2023 року Нідерланди надали Україні допомоги на суму у 1,07 мільярда євро. З цієї суми безпосередня матеріальна військова підтримка складає 463,8 мільйона євро.
У НАТО хочуть збільшити підтримку України
- Від початку повномасштабної війни Росії члени НАТО надали Україні 120 мільярдів доларів. Найбільший донор України – це США.
- Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени Альянсу щороку виділяти по 500 мільйонів євро для допомоги Україні. Очільник НАТО прагне, щоб союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні (CAP).
- Очікується, що відповідна пропозиція буде обговорюватися під час зустрічі глав МЗС країн НАТО протягом 4 – 5 квітня.