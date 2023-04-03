Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він не уточнив, коли оголосять пакет військової допомоги, зазначивши, що США наполегливо над ним працювали.

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У США врахують вміст попередніх пакетів допомоги

"Я думаю, ви побачите, як ще один (пакет допомоги – 24 Канал) з'явиться цього тижня. Я не можу надати подробиць по часу, коли це станеться, але ми наполегливо працювали після (виділення – 24 Канал) попереднього пакета, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже-дуже скоро", – зазначив представник Білого дому.

Кірбі також зауважив, що новий пакет "узгоджуватиметься" за своїм вмістом з допомогою США Україні, яка надавалася останніми тижнями, щодо поставок необхідного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Крім того, він прокоментував ситуацію на фронті. Кірбі висловив оцінку, що в процесі того, як поліпшуватиметься погода, на полі бою в Україні очікується нова динаміка зіткнень.

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