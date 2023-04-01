Як пишуть джерела видання, пакет може включати радари повітряного спостереження.

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Що ще може передбачати військова допомога

Також мовиться про:

протитанкові ракети і паливозаправники.

пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими.

До списку також планують включити високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Американські чиновники повідомили виданню, що вартість і конкретне обладнання в пакеті можуть змінитися.

Додамо, що раніше у мережі з'явилася інформація про те, що в Україні нібито неналежно використовують військову допомогу від США. Для перевірки до Києва приїжджали американські аудитори. Вони заявили, що ця інформація не відповідає дійсності і всю надану допомогу Україна використовує правильно.

Україна отримала нову поставку техніки від США

Україна продовжує отримувати техніку й озброєння від партнерів. Так, від США до нас прибули бронеавтомобілі Stryker та Cougar, які вже встиг протестувати Олексій Резніков.

Як зауважив міністр оборони Олексій Резніков, ці броньовані машини тепер у вправних руках Повітряно-штурмових сил. Він також висловив подяку президентові США, міністру оборони Ллойду Остіну, а також усім американцям.