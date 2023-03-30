Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив результати їхньої роботи. За його словами, Штати не бачать ознак того, що Україна неналежним чином розпоряджається наданою США військовою допомогою.
До речі Німеччина виділить додаткові 12 мільярдів євро на військову допомогу України
Україна надає належну підзвітність
Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень,
– наголосив Кірбі.
Він додав, що українська сторона поділяє занепокоєння США стосовно забезпечення належної підзвітності та прозорості щодо обладнання, яке направляється на поле бою чи транспортується довкола нього.
"Звісно, ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це – війна", – пояснює посадовець.
За його словами, під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою у бій.
США допомагають Україні побороти корупцію
- Наприкінці січня до Києва приїхали американські аудитори. Це сталось після оголошення про надання Україні значної військової допомоги. Аудитори контролювали використання військової допомоги.
- Заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд зазначала, що аудитори зі США прибули разом із консультантами Світового банку та Deloitte.
- "Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні", – сказала посадовиця.
- Нагадаємо, що перед цим члени Конгресу з Республіканської партії зажадали додаткових зусиль щодо нагляду у питанні підтримки США України.