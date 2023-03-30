Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив результати їхньої роботи. За його словами, Штати не бачать ознак того, що Україна неналежним чином розпоряджається наданою США військовою допомогою.

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Україна надає належну підзвітність

Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень,

– наголосив Кірбі.

Він додав, що українська сторона поділяє занепокоєння США стосовно забезпечення належної підзвітності та прозорості щодо обладнання, яке направляється на поле бою чи транспортується довкола нього.

"Звісно, ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це – війна", – пояснює посадовець.

За його словами, під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою у бій.

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