Зимова допомога Німеччини допоможе пережити зиму 2,6 мільйонам українців
Зимовий пакет допомоги Німеччини на суму 90 мільйонів євро допоможе Україні пережити зиму. Його офіційно передала міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.
Що входить у пакет допомоги
Це обладнання дозволить 2,6 мільйонам українців забезпечити тепло та електроенергію протягом третьої воєнної зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Укрінформ".
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Пакет допомоги включає:
- 80 мобільних ТЕЦ;
- понад 20 мобільних котелень;
- трансформатори;
- гібридні генератори;
- підйомні платформи для ремонту центральних ліній електропередач.
Зауважте! Комбіновані теплоелектростанції мають розмір контейнера, що дозволяє швидко і гнучко переміщати їх у місця, де найбільше потрібні енергія та тепло.
Яку допомогу надала Німеччина Україні
З початку війни 24 лютого 2022 року Міністерство розвитку та економічного співробітництва Німеччини виділило Україні 1,7 мільярда євро з загального пакета в 37 мільярдів євро.
Це кошти, які Федеральний уряд надав для військової та цивільної підтримки України.
Зауважте! Гроші направлені на допомогу внутрішньо переміщеним особам, протезування постраждалих, а також на забезпечення доступу до електроенергії та тепла, що дає змогу українським компаніям продовжувати виробничу діяльність.
Крім того, Міністерство підтримує підготовку кваліфікованих кадрів, зокрема, для малого та середнього бізнесу.