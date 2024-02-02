Скільки коштів з бюджету Бундестаг передбачив для України

Парламент Німеччини остаточно затвердив державний бюджет на 2024 рік. В бюджеті передбачили й виділення коштів на військову допомогу Україні — близько 7,6 мільярда євро.

Кошти з бюджету

За проєкт бюджету проголосували 388 парламентарів з правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів, і не було тих, хто утримався.

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Загальний обсяг бюджету становить 476,8 мільярда євро. Він включає:

нові позики в розмірі приблизно 39 мільярдів євро;

інвестиції у сумі 70,5 мільярда євро, зокрема у розвиток залізничної мережі та доріг;

окремий оборонний бюджет — близько 52 мільярди євро (додатково до нього виділяються кошти зі спеціального фонду для бундесверу).

Допомога Україні

Німеччина є одним із ключових союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона посідає друге місце в списку країн за об'ємами допомоги Україні.

Берлін надав Україні підтримку вже раніше, передаючи зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та інше військове обладнання.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, включаючи ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери. Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах підтвердив готовність надавати подальшу допомогу та співпрацю в галузі охорони здоров'я України.