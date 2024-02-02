Скільки коштів з бюджету Бундестаг передбачив для України
2 лютого 2024, 18:43Читать новость на русском
Джерело:Deutscher Bundestag
Парламент Німеччини остаточно затвердив державний бюджет на 2024 рік. В бюджеті передбачили й виділення коштів на військову допомогу Україні — близько 7,6 мільярда євро.
Кошти з бюджету
За проєкт бюджету проголосували 388 парламентарів з правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів, і не було тих, хто утримався.
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Загальний обсяг бюджету становить 476,8 мільярда євро. Він включає:
- нові позики в розмірі приблизно 39 мільярдів євро;
- інвестиції у сумі 70,5 мільярда євро, зокрема у розвиток залізничної мережі та доріг;
- окремий оборонний бюджет — близько 52 мільярди євро (додатково до нього виділяються кошти зі спеціального фонду для бундесверу).
Допомога Україні
- Німеччина є одним із ключових союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона посідає друге місце в списку країн за об'ємами допомоги Україні.
- Берлін надав Україні підтримку вже раніше, передаючи зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та інше військове обладнання.
- 31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, включаючи ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери. Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах підтвердив готовність надавати подальшу допомогу та співпрацю в галузі охорони здоров'я України.
- Крім того, Берлін намагається послаблювати Росію. Нещодавно Німеччина заблокувала російські активи на 4 мільярди євро. Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер нагадав про план країн "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів на користь України. Ба більше, у Німеччині створять реєстр збитків, які завдала Росія на території України.