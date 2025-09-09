Уряд Німеччини продовжив контроль над німецькими активами російського нафтовидобувного концерну "Роснефть". Чинне рішення буде актуальним до 10 березня наступного року,

Що відомо про рішення Німеччини щодо "Роснафти"?

Про це повідомило Міністерство економіки в Берліні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це вже шосте продовження контролю, яке необхідно поновлювати кожні шість місяців. Зокрема воно відбулося незадовго до крайнього терміну цього тижня.

У Reuters нагадали, що німецькі активи Роснєфті та їхні частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil, були передані під державний контроль у вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це спричинило енергетичну кризу через крах відносин Європи з ключовим постачальником – Росією.

Досі Берлін уникав націоналізації активів "Роснєфті", обираючи натомість фактичний контроль над ними, при цьому юридичне право власності залишається за російською стороною,

– наголосили у матеріалі.

Зверніть увагу! "Роснєфть", найбільший нафтовидобувач Росії, намагалася продати свій німецький бізнес, включно з 54,17% часткою в НПЗ PCK Schwedt, однак переговори з потенційними покупцями, серед яких був Катар, поки що завершилися безрезультатно.

Що ще слід знати про "Роснєфть"? У лютому поточного року повідомляли, що Німеччина прагне п'ятого разу продовжити контроль над активами "Роснєфті". Тимчасове управління "Роснєфть Deutschland" слід продовжувати кожні пів року. Тоді термін закінчувався 10 березня, і його продовжили до вересня. Зокрема НПЗ втратив доступ до нафти Росії ще два роки тому, але через затримку угоди питання власності на нафтові активи Німеччини залишається невизначеним.

