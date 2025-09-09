Правительство Германии продлило контроль над немецкими активами российского нефтедобывающего концерна "Роснефть". Действующее решение будет актуальным до 10 марта следующего года,

Что известно о решении Германии в отношении "Роснефти"?

Об этом сообщило Министерство экономики в Берлине, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это уже шестое продление контроля, который необходимо возобновлять каждые шесть месяцев. В частности, оно произошло незадолго до крайнего срока на этой неделе.

В Reuters напомнили, что немецкие активы "Роснефти" и её доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Bayernoil были переданы под государственный контроль в сентябре 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Это вызвало энергетический кризис из-за краха отношений Европы с ключевым поставщиком – Россией.

До сих пор Берлин избегал национализации активов «Роснефти», выбирая вместо этого фактический контроль над ними, при этом юридическое право собственности остаётся за российской стороной,

– подчеркнули в материале.

Обратите внимание! "Роснефть", крупнейший нефтедобытчик России, пыталась продать свой немецкий бизнес, включая 54,17% долю в НПЗ PCK Schwedt, однако переговоры с потенциальными покупателями, среди которых был Катар, пока завершились безрезультатно.

Что ещё следует знать о "Роснефти"? В феврале текущего года сообщалось, что Германия стремится в пятый раз продлить контроль над активами "Роснефти". Временное управление "Rosneft Deutschland" необходимо продлевать каждые полгода. Тогда срок заканчивался 10 марта, и его продлили до сентября. В частности, НПЗ потерял доступ к российской нефти ещё два года назад, но из-за задержки сделки вопрос собственности на нефтяные активы Германии остаётся неопределённым.

Какая ещё есть информация о "Роснефти"?