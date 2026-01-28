Держава перевіряє низькі зарплати: за що може "прилетіти" лист від Держпраці
- Від початку 2026 року у Дніпрі 3 770 роботодавців отримали листи від Інспекції з праці через можливі порушення трудового законодавства.
- Основні причини листів: відпустки без збереження зарплати понад 15 днів, зарплати нижче мінімальної, робота за цивільно-правовими договорами понад рік, та зменшення кількості працівників.
Навіть під час війни держава продовжує відстежувати заробітні плати працівників у компаніях. Інколи Інспекція праці може навіть надіслати роботодавцю листа, вимагаючи пояснити низький рівень оплати праці співробітників.
Які порушення знайшли у роботодавців?
Від початку 2026 року лише у Дніпрі 3 770 роботодавців отримали листи від контрольних органів. У їхній звітності за жовтень минулого року виявили ознаки можливих порушень трудового законодавства, передає 24 Канал з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради
Дивіться також Трудові права у 2026 році: що передбачає закон і які винятки для працівників-донорів
У листах містилися повідомлення про різні ознаки порушень.
Найбільше повідомлень отримали роботодавці, які звітували про працівників, що перебували у відпустці без збереження заробітної плати понад 15 календарних днів. При цьому заробітна плата їм не нараховувався. Таких листів надіслали аж 1 559.
Також зафіксували такі можливі порушення:
- 953 листи стосувалися керівників, у яких протягом року кількість застрахованих осіб та загальна сума нарахованої заробітної плати не змінювались;
- 671 – підприємствам, де керівники отримували заробітну плату менше мінімальної;
- 183 листи одержали страхувальники, які торік збільшили на понад 20% кількість застрахованих працівників з позначкою "неповний робочий час";
- 145 – роботодавці, у яких співробітники виконували роботу за цивільно-правовими договорами понад рік;
- 140 листів отримали компанії, які нараховували 30% і більше працівникам заробітну плату нижче мінімальної за основним місцем роботи;
- 53 повідомлення надійшли підприємствам, що мають 20 і більше застрахованих осіб, та зменшили кількість працівників у штаті на 10% і більше порівняно з попереднім звітним місяцем;
- 49 – роботодавцям, які розпочали трудові відносини з працівником, але не подали повідомлення про прийняття його на роботу;
- та 17 листів "прилетіли" компаніям, де кількість працівників за цивільно-правовими договорами більша за 30% від кількості усіх застрахованих осіб. Або ж їх кількість зросла на 20% і більше у порівнянні з попереднім звітом.
Звідки інспектори отримали інформацію?
Така велика кількість листів роботодавцям викликала у багатьох компаній питання, звідки Інспекція з праці могла дізнатися про можливі порушення трудових прав співробітників.
Річ у тім, що державні відомства можуть обмінюватися інформацією про зарплати українців, пише "Дебет-Кредит". Цей механізм визначений постановою Пенсійного фонду №11-1. Вона регулює обмін даними, які можуть сигналізувати:
- про використання праці не оформлених офіційно працівників;
- про інші порушення трудового законодавства.
Відповідна постанова набула чинності ще у серпні 2017 року і досі діє.
Обмінюватися інформацією між собою можуть:
- Пенсійний фонд та Державна служба з питань праці;
- Державна податкова служба та Пенсійний фонд України.
Яка зарплата в Україні у 2026 році?
З 1 січня 2026 року в Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Тепер вона становить 8 647 гривень – це передбачено законом про Державний бюджет на 2026 рік. У погодинному вимірі мінімальна оплата зросла з 48 до 52 гривень.
У бюджеті також закладено підвищення зарплат у соціально важливих сферах. Оплата праці вчителів має зрости загалом на 50% – у два етапи протягом року. Для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги уряд анонсував підвищення до рівня 35 тисяч гривень.
Загалом у пояснювальних розрахунках до бюджету прогнозують, що середня місячна зарплата у 2026 році може сягнути близько 30 тисяч гривень у номінальному вимірі.