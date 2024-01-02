Понад 600 мільйонів доларів Росія витратила на обстріл України 2 січня

Росія продовжує тероризувати Україну. Починаючи з 29 грудня, росіяни здійснюють наймасованіші комбіновані атаки на українські міста.

Скільки витратила Росія на обстріли

Цього разу росіяни вирішили навіть не маскувати свої наміри й обстріляли житлові квартали багатьох міст України ракетами. Для посилення власної атаки російські терористи випустили десятки "Шахедів".

Читайте також У 2022 році експортні доходи Росії склали 590 мільярдів доларів

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, чим атакували Україну росіяни 2 січня:

Shahed-136/131 – 35 штук – усі були знищені.

Ракети Х-101/Х-555/Х-55 – понад 70 одиниць випустили 16 літаків – збито 59 із 70.

Ракети Х-47М2 "Кинджал" – близько 10 штук випустили винищувачі МіГ-31К – знищені усі.

Ракети "Калібр" – 3 – збито усі.

Ракети Іскандер-М/С-300/С-400 – 12.

Ракети Х-31П – 4.

За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Оскільки повідомлення про точне співвідношення ракет відсутнє, аналітики Forbes зробили орієнтовні розрахунки. Відповідно до такої ціни за 1 одиницю:

Shahed-136/131 – 50 тисяч доларів.

Ракети Х-101 – 13 мільйонів доларів.

Ракети Х-555 – 4 мільйони доларів.

Ракети Х-55 – 2 мільйони доларів.

Ракети Х-47М2 "Кинджал" – 15 мільйонів доларів.

Ракети "Калібр" – 6,5 мільйона доларів.

Ракети – 3 мільйони доларів.

Ракети Х-31П – 0,5 мільйона доларів.

Тобто загальна вартість ранкової атаки становить

Що відомо про наслідки атаки станом на зараз: