Щоб протистояти цинічним і жорстоким ударам Росії: Ірландія надає Україні нову допомогу

Ірландія пообіцяла Україні виділити додаткові 125 мільйонів євро фінансової допомоги. Включаючи й 25 мільйонів євро на відновлення та захист її вразливої енергетичної інфраструктури.

Що відомо про допомогу від Ірландії?

Зокрема прем’єр-міністр Міхол Мартін заявив, що Ірландія хоче надати Володимиру Зеленському не лише слова підтримки під час його візиту до Дубліна, а ще й практичну допомогу, передає 24 Канал з посиланням на видання The Guardian.

Буде виділено додаткові 100 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку, щоб допомогти Україні вистояти під невибірковими нічними атаками російських ракет і дронів. Ірландія також надасть 25 мільйонів євро на забезпечення енергопостачання України, щоб протистояти цинічним і жорстоким ударам Росії,

– сказав Міхол Мартін.

Пізніше у вівторок, 2 грудня, лідери країн також підпишуть угоду під назвою "Дорожня карта партнерства Україна – Ірландія 2030", яка базується на попередній угоді від вересня 2024 року.

Зауважте! Як зазначили у матеріалі, дорожня карта включає політичну та безпекову співпрацю, а також ініціативи у сфері відновлення, освіти та культури.

Зокрема під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні 2 грудня Міхол Мартін зазначив, що ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ірландія надала Києву фінансову підтримку на суму у понад 340 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Зокрема понад 170 мільйонів було спрямованих на гуманітарну допомогу, та 166 мільйонів, пішли на нелетальну військову допомогу.

