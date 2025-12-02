Щоб протистояти цинічним і жорстоким ударам Росії: Ірландія надає Україні нову допомогу
- Ірландія надасть Україні додаткові 125 мільйонів євро, включаючи 25 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури, про що розповів прем’єр-міністр Міхол Мартін.
- Буде підписано угоду "Дорожня карта партнерства Україна – Ірландія 2030", яка включає політичну та безпекову співпрацю.
Ірландія пообіцяла Україні виділити додаткові 125 мільйонів євро фінансової допомоги. Включаючи й 25 мільйонів євро на відновлення та захист її вразливої енергетичної інфраструктури.
Що відомо про допомогу від Ірландії?
Зокрема прем’єр-міністр Міхол Мартін заявив, що Ірландія хоче надати Володимиру Зеленському не лише слова підтримки під час його візиту до Дубліна, а ще й практичну допомогу, передає 24 Канал з посиланням на видання The Guardian.
Читайте також Рішення щодо заморожених активів Росії: Макрон назвав дату, коли мають фіналізувати угоду
Буде виділено додаткові 100 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку, щоб допомогти Україні вистояти під невибірковими нічними атаками російських ракет і дронів. Ірландія також надасть 25 мільйонів євро на забезпечення енергопостачання України, щоб протистояти цинічним і жорстоким ударам Росії,
– сказав Міхол Мартін.
Пізніше у вівторок, 2 грудня, лідери країн також підпишуть угоду під назвою "Дорожня карта партнерства Україна – Ірландія 2030", яка базується на попередній угоді від вересня 2024 року.
Зауважте! Як зазначили у матеріалі, дорожня карта включає політичну та безпекову співпрацю, а також ініціативи у сфері відновлення, освіти та культури.
Зокрема під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні 2 грудня Міхол Мартін зазначив, що ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ірландія надала Києву фінансову підтримку на суму у понад 340 мільйонів євро.
Зверніть увагу! Зокрема понад 170 мільйонів було спрямованих на гуманітарну допомогу, та 166 мільйонів, пішли на нелетальну військову допомогу.
Які ще країни нададуть Україні підтримку?
Швеція виділяє Україні новий пакет допомоги на суму приблизно 100 мільйонів євро. Гроші передбачені для найнагальніших потреб українців під час опалювального сезону, а також на зміцнення інфраструктури.
Нідерланди також виділяють допомогу – 250 мільйонів євро. Їх спрямують для систем протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.