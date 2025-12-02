Чтобы противостоять циничным и жестоким ударам России: Ирландия предоставляет Украине новую помощь
- Ирландия предоставит Украине дополнительные 125 миллионов евро, включая 25 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, о чем рассказал премьер-министр Михол Мартин.
- Будет подписано соглашение "Дорожная карта партнерства Украина – Ирландия 2030", которая включает политическое и безопасностное сотрудничество.
Ирландия пообещала Украине выделить дополнительные 125 миллионов евро финансовой помощи. Включая и 25 миллионов евро на восстановление и защиту ее уязвимой энергетической инфраструктуры.
Что известно о помощи от Ирландии?
В частности премьер-министр Михол Мартин заявил, что Ирландия хочет предоставить Владимиру Зеленскому не только слова поддержки во время его визита в Дублин, но и практическую помощь, передает 24 Канал со ссылкой на издание The Guardian.
Будет выделено дополнительные 100 миллионов евро на нелетальную военную поддержку, чтобы помочь Украине выстоять под неизбирательными ночными атаками российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 миллионов евро на обеспечение энергоснабжения Украины, чтобы противостоять циничным и жестоким ударам России,
– сказал Михол Мартин.
Позже во вторник, 2 декабря, лидеры стран также подпишут соглашение под названием "Дорожная карта партнерства Украина – Ирландия 2030", которая базируется на предыдущем соглашении от сентября 2024 года.
Заметьте! Как отметили в материале, дорожная карта включает политическое сотрудничество и безопасность, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.
В частности во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине 2 декабря Михол Мартин отметил, что еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ирландия предоставила Киеву финансовую поддержку на сумму более 340 миллионов евро.
Обратите внимание! В частности более 170 миллионов было направлено на гуманитарную помощь, и 166 миллионов, пошли на нелетальную военную помощь.
Какие еще страны окажут Украине поддержку?
Швеция выделяет Украине новый пакет помощи на сумму примерно 100 миллионов евро. Деньги предусмотрены для самых насущных потребностей украинцев во время отопительного сезона, а также на укрепление инфраструктуры.
Нидерланды также выделяют помощь – 250 миллионов евро. Их направят для систем противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.