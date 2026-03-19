Пенсіонери і малозабезпечені родини отримають нову допомогу вже у квітні

Уже скоро майже 13 мільйонів українців отримають нову одноразову допомогу. Вона надійде пенсіонерам і вразливим категоріям громадян автоматично наступного місяця.

Хто отримає допомогу у квітні?

Йдеться про 1 500 гривень від держави. Деталі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

В уряді розповіли, що програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів:

пенсіонерів за віком;

людей з інвалідністю;

малозабезпечені родини;

отримувачів базової соцдопомоги;

ВПО серед отримувачів соцвиплат;

багатодітні сім'ї та одинокі матері.

Важливо! Кошти українцям нарахують автоматично на рахунки в банках або через Укрпошту – через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соцвиплати.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін уточнив – програма є частиною нового пакета підтримки, який за дорученням Володимира Зеленського готує Кабмін.

Нагадаємо, також у квітні деяких громадян чекає ще один перерахунок пенсій. Йдеться про людей, які досі працюють і набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, а також військових, які після призначення пенсії повторно проходять службу.

