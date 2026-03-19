Економіка Соцвиплати Пенсіонери і малозабезпечені родини отримають нову допомогу вже у квітні
19 березня, 12:23
Анастасія Безейко
Основні тези
  • Майже 13 мільйонів українців, зокрема пенсіонери та малозабезпечені родини, отримають 1 500 гривень у квітні.
  • Кошти автоматично нарахують на банківські рахунки або через Укрпошту як частину нового пакета підтримки.

Уже скоро майже 13 мільйонів українців отримають нову одноразову допомогу. Вона надійде пенсіонерам і вразливим категоріям громадян автоматично наступного місяця.

Хто отримає допомогу у квітні?

Йдеться про 1 500 гривень від держави. Деталі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

В уряді розповіли, що програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів:

  • пенсіонерів за віком;
  • людей з інвалідністю;
  • малозабезпечені родини;
  • отримувачів базової соцдопомоги;
  • ВПО серед отримувачів соцвиплат;
  • багатодітні сім'ї та одинокі матері. 

Важливо! Кошти українцям нарахують автоматично на рахунки в банках або через Укрпошту – через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соцвиплати. 

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін уточнив – програма є частиною нового пакета підтримки, який за дорученням Володимира Зеленського готує Кабмін.

Нагадаємо, також у квітні деяких громадян чекає ще один перерахунок пенсій. Йдеться про людей, які досі працюють і набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, а також військових, які після призначення пенсії повторно проходять службу.

Яку ще підтримку підготували для українців?

  • Нагадаємо, уже з 20 березня українці зможуть отримати кешбек на пальне від держави під час купівлі на АЗС дизелю (15%), бензину (10%) та автогазу (5%).

  • Програма дозволить зекономити близько 11 гривень на літрі дизелю, 7 гривень на літрі бензину та 2 гривні на літрі автогазу.

  • Щоправда, максимальна сума кешбеку – до 1 тисячі гривень на місяць, а кошти можна витратити на продукти, комуналку, поштові послуги тощо.