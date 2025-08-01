43000 на родину: українці мають право на нову допомогу
- Проєкт Emergency Appeal 2025 надає допомогу постраждалим від російської агресії, сума допомоги може досягати 43 200 гривень на родину.
- Для консультації можна звернутися на гарячу лінію за номером 380995554339.
Проєкт Emergency Appeal 2025 оголосив про видачу нової допомоги. Ця підтримка надаватиметься тим, хто постраждав від російської агресії з липня цього року.
Що відомо про нову допомогу?
Потрібно зазначити, що участь у цій програмі не зможуть взяти ті, хто протягом 3 останніх місяців отримував допомогу від інших організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Карітас-Спес Конотоп".
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Ми підтримуємо тих, хто постраждав: отримали травми чи родини в яких є загиблі внаслідок обстрілів, особливо якщо їхня тимчасова непрацездатність чи смерть вплинула на дохід родини,
– йдеться у повідомленні організації.
Як надається ця допомога:
- постраждалий має право отримувати 3 600 гривень протягом 3 місяців, тобто, загалом 10 800 гривень;
- допомога може призначатися максимум на 4 членів родини, тобто, найбільша можлива сума складає – 43 200 гривень.
Як отримати цю допомогу?
Аби подати заяву, потрібні такі документи:
- Паспорт або ID-картка (також підійде посвідка на тимчасове проживання).
- ІПН.
- Реквізити карти (тобто, IBAN).
- Довідка, що надається місцевими органами влади, відносно причетності особи до тригерної події.
- Підтверджувальний документ про травму, лікування чи госпіталізацію.
- Якщо член родини помер, довідка про смерть.
Необов'язково, аби це були паперові документи. Підійде і Дія.
Зверніть увагу! Номер гарячої лінії для консультації – 380995554339.