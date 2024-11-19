Нова економічна політика України: які головні пункти назвав Зеленський

Зеленський заявив, що Україна потребує нової економічної політики та окреслив перші кроки, серед яких є підтримка підприємництва України та локалізація виробництва.

У чому полягає нова економічна політика України

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час представлення Плану стійкості у Верховній Раді України, на сьогодні українці мають бути вдячні кожному підприємцю, який зберігає та створює робочі місця в абсолютно усіх галузях української економіки в Україні попри війну.

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Володимир Зеленський Президент України Попри всі складнощі українська економіка зберігає базову стійкість і потребує нової економічної політики.

Зеленський наголосив, що нова економічна політика повинна базуватися на кількох ключових речах:

Максимальна підтримка українського підприємництва: локалізація та виробництво Україні, дієве страхування військових ризиків.

Потрібне розширення доступу в українських виробників до ринку публічних закупівель. Все що можна виробляти тут, в Україні, має вироблятися в Україні. І закуповуватися, попри повагу до партнерів, у виробника.

– додав президент.

Безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від усіх державних інституцій. Чесність у відносинах між державою та бізнесом.

Ми зацікавлені у максимальній та легальній зайнятості в країні, в детінізації. Ми розуміємо, що цього не можна досягти лише силовими заходами. Потрібен стимул для детінізації, а не новий тиск. Потрібна довіра,

– зауважив Зеленський.

Зі слів президента, саме така економічна політика може призвести до стійкого економічного зростання, адже сильної економіки не буде без поваги до підприємництва та підприємців.