Через високі тарифи та зв'язки з Росією: Трамп анонсував нові мита проти Індії
- Президент США Дональд Трамп анонсував нові мита проти Індії через високі тарифи та зв'язки з Росією.
- Нові мита, які складатимуть 25% плюс штраф, набудуть чинності 1 серпня.
Президент США Дональд Трамп анонсував нові мита проти Індії. Причиною цього рішення є високі тарифи та торгівля з Росією.
Чому Трамп хоче ввести тарифи проти Індії?
Нові тарифи проти Індії набудуть чинності 1 серпня, передає 24 Канал з посиланням на Трампа у його соцмережі Truth Social.
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Він нагадав, що хоч Індія й друг Сполучених Штатів, протягом багатьох років США мали з ними відносно небагато бізнесу. Причиною є те, що індійські тарифи занадто високі — одні з найвищих у світі. Ба більше, ці тарифи мають найжорсткіші та найобтяжливіші нетарифні торговельні бар’єри серед усіх країн.
Крім того, згідно зі слів американського лідера, Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії. Наразі Нью-Делі є найбільшим покупцем російських енергоносіїв разом із Пекіном.
І це у той час, коли весь світ хоче, щоб Росія ПРИПИНИЛА ВБИВСТВО В УКРАЇНІ – УСЕ ЦЕ НЕ ДОБРЕ!,
– наголосив Дональд Трамп.
Зверніть увагу! Трамп заявив, що Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за все вищезгадане, починаючи з 1 серпня.
Що відомо про тарифи Трампа?
Нові мита, які запроваджує американський президент Дональд Трамп, набудуть чинності вже 1 серпня. Як повідомляв глава Сполучених Штатів, тарифи торкнуться всіх, хто не укладе угоду з США. Зокрема наголошується, що більше подовження термінів у Вашингтоні не планують.