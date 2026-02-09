Зеленський погодив нові програми підтримки: на яку допомогу очікувати українцям

У понеділок, 9 лютого, Володимир Зеленський провів нараду з прем'є-міністеркою України Юлією Свириденко. Під час зустрічі було погоджено нові програми підтримки людей та громад.

Про деталі цих рішень та механізм дій Кабміну для надання належної допомоги українцям розповів президент України.

Які програми підтримки погодив президент?

За його словами, Уряд має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання. Йдеться про генератори та іншу техніку, яка необхідна в умовах дефіциту електрики. Плануються й інші механізми надання допомоги.

Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що урядовці невдовзі мають представити всі подробиці нових програм.

До того ж прем'єр-міністерка доповіла про хід виконання програм підтримки населення. Так, майже 20 тисяч ФОПів уже подали заявки на виплати для ремонту та утримання генераторів.

Водночас програма пільгових кредитів під 0% на купівлю генераторів досягла обсягу 500 мільйонів гривень і продовжить зростати, коштів достатньо, запевнив Зеленський. Підсумки інших програм включають наступні дані:

цього тижня програма "пакунків тепла" (зокрема в Києві) вийде на рівень 40 тисяч наборів;

близько 400 тисяч українців з найнижчим рівнем доходів отримали по 6500 гривень адресної зимової допомоги;

програма зимової підтримки виявилася ефективною: допомогу вже отримали 17,8 мільйонів людей.

Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати,

– резюмував президент.

Повідомлялося також про те, що перші виплати та пільгові кредити на подолання енергетичної кризи вже отримали як домогосподарства, так і бізнес. За програмою "5-7-9%" опрацьовано 115 із 176 поданих заявок – загальна сума фінансування для підприємств та ОСББ сягає мільярдів гривень.

