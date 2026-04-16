Новий удар після короткої паузи: США знову б'ють санкціями по Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Ірану. У "чорний список" потрапили понад два десятки підприємців, компаній та суден.

Хто потрапив під нові санкції?

За даними Мінфіну, усі ці люди та танкери причетні до експорту іранської нафти та природного газу, пише CNN.

У відомстві додали, що вони входять до мережі, яку контролює Мохаммед Хоссейн Шамхані. Це син одного із головних політичних радників колишнього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який теж загинув під час ударів США та Ізраїлю.

Під нові санкції США потрапили:

дев'ять танкерів для перевезення нафти та зрідженого газу;

кілька компаній, які зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це не перший випадок, коли адміністрація Дональда Трампа вводить обмеження проти судноплавної імперії Шамхані. У липні США вже оголосили значно ширший пакет санкцій, який охопив понад 115 осіб, компаній і суден, пов’язаних із цією мережею,

– пише видання.

Таким чином, санкційні послаблення для Ірану тривали недовго. Оголошення про нові обмеження з’явилося наступного дня після того, як Мінфін США заявив про відновлення санкцій на всю іранську нафту.

Зауважте! Раніше США дозволили Тегерану тимчасово продавати нафту, яка зберігалася на танкерах. Дозвіл діяв протягом місяця, щоб послабити напругу на світових ринках.

Чому США тиснуть на економіку Ірану?

Наразі у Білому домі з оптимізмом оцінюють можливість досягнення угоди з Іраном про завершення війни найближчим часом, пише Reuters.

Ми відчуваємо хороші перспективи щодо угоди,

– заявила на пресконференції прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

Водночас Вашингтон попереджає про посилення економічного тиску на Тегеран, якщо той виявить непоступливість.

Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент, виступаючи разом із Левітт, заявив, що США можуть запровадити вторинні санкції проти країн, які торгують з Іраном.

За його словами, Мінфін США вже попередив два китайські банки про можливі санкції, якщо ті й надалі оброблятимуть фінансові операції Ірану. Щоправда, фінустанови Бессент називати не став.

Іранці мають розуміти, що це буде фінансовий еквівалент того, що ми бачили у військових діях,

– наголосив глава Мінфіну.

Важливо! Наразі, за даними видання, американські та іранські посадовці розглядають можливість відновлення переговорів у Пакистані щодо завершення війни на Близькому Сході вже найближчими вихідними. Хоча попередній раунд перемовин про закінчення війни і завершився без прориву.

