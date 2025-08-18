США вирішили розширити дію 50% тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Під дію високої ставки підлягатимуть сотні похідних від них продуктів.

Які продукти потрапили під нові мита?

Міністерство торгівлі США оголосило, що Бюро промисловості та безпеки внесе у Гармонізований тарифний розклад США 407 нових товарних кодів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Товарні коди визначають, які з імпортованих продуктів обкладатимуть додатковими тарифами залежно до вмісту в них сталі чи алюмінію.

Нові тарифи США на товари із розширеного списку будуть застосовувати з 18 серпня.

Частина товарів, які не містять сталі чи алюмінію, обкладатимуться тарифами, які президент Дональд Трамп запровадив для продукції з окремих країн,

– йдеться у повідомленні Мінторгівлі.

Важливо! Окрім того, Трамп заявив журналістам, що планує додаткові оголошення, які стосуватимуться тарифів на стать та напівпровідники. Про це американський президент зазначив, прямуючи на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Які тарифи на стать та алюміній діють?

Зауважимо, що нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію до США почали діяти з 4 березня.

Трамп підвищив ставку мит з 10 до 25% та скасував квоти і винятки для країн.

З того часу мита застосували до мільйонів тонн металів, які імпортували Канада, Мексика, Бразилія, Південна Корея та інші країни, які раніше постачали сталь та алюміній безмитно.

Варто знати! Та вже у червні Трамп своїм указом збільшив тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%. Підвищені мита застосували до всіх країн, виняток склала лише Велика Британія, якій вдалося укласти торгівельну угоду зі США.