США ввели нові мита проти азійських країн: найвища ставка – 3 521%

Йдеться про введення тарифу США на імпорт сонячних батарей з 4 країн. До списку увійшли Камбоджа, Вʼєтнам, Малайзія та Таїланд.

Чому США ввели нові мита для азійських країн

Наразі відомо, що найвищий тариф встановлено для Камбоджі – у понад 3 000%, далі йдуть мита для виробників з В'єтнаму – 395,9%, потім для Таїланду – 375,2%. Водночас найменший тариф – для Малайзії у розмірі 34,4%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Введення таких тарифів відбулося після підсумків річного торгівельного розслідування, у якому йшлося про те, що виробники сонячного обладнання цих 4 країн несправедливо користуються держсубсидіями та експортують продукцію до США за нижчими цінами, аніж їхня собівартість.

Нагадуємо! На початку квітня президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з майже усіх країн світу. Йдеться про тарифи для понад 180 країн й територій. Базовий тариф для всіх становив 10%.

Як відреагує відновлювальна енергетика США на мита

За словами Трампа, мита покликані підтримати насамперед вітчизняного виробника, але вони у той же час ускладнюють роботу для американських компаній у сфері відновлювальної енергетики.

Насамперед ускладнення полягає у тому, що компанії залежать від дешевих іноземних комплектуючих. Крім того, галузь вже не раз зазнавала ударів через нову політику Вашингтону.

Важливо! Відповідно до даних Bloomberg, торік США імпортували сонячного обладнання на 12,9 мільярда доларів з 4 країн, які підпадають під нові мита. Це становить приблизно 77% від загального обсягу імпорту сонячних модулів.