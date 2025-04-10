Трамп вірить у цю дурницю: що єдине може змусити його змінити тарифну політику

Тарифна війна, оголошена Дональдом Трампом, шокувала союзників США та пересічних американців, які вже відчувають її наслідки. Проте зупинити агресивні дії президента Сполучених Штатів не в змозі навіть його соратники, зокрема, Ілон Маск.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив у розмові з 24 Каналом, за яких обставин Трамп міг би змінити свою позицію щодо тарифів. До слова, президент США призупинив на 90 днів дію мит, які він запровадив раніше. Це стало несподіванкою для його радників, а сам Трамп назвав свій вчинок "інстинктивним" кроком.

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Підтримка Трампа буде падати

Фурса зауважив, що Трампу майже 80 років і він вірить в те, що зараз робить, адже мріяв про це останні 50 років.

Це була абсолютна дурниця, але він у це вірить, тому слухає тільки тих людей, які підтверджують його власне переконання. Водночас ігнорує інші голоси, навіть Ілона Маска, які кажуть, що його дії – повна дурня. Тому вплинути на нього неможливо,

– наголосив інвестиційний банкір.

Ситуація в США така, за його словами, що фондові ринки можуть і далі падати. Це дуже чутливо для американської економіки, істеблішменту. Тому Білий дім намагається всіма зусиллями зупинити це падіння. Іноді тимчасово у нього це виходить завдяки ринковим маніпуляціям, інформаційним вкидам тощо.

Проте чим далі це продовжуватиметься, тим менше, як наголосив він, буде підтримка Трампа серед американців, які мають певні статки, зокрема, серед республіканських законодавців.

З Трампом залишаться лише прихильники MAGA, реднеки, які мало на що впливають, окрім як дають голоси на виборах,

– підкреслив Сергій Фурса.

Тому, якщо падіння фондових ринків продовжиться, то на Республіканську партію буде здійснюватись значний тиск, а вона своєю чергою буде намагатися впливати на Трампа.

До слова, президент США може бути причетним до інсайдерської торгівлі або маніпуляцій на фондовому ринку. Перевірити Дональда Трампа щодо причетності до незаконних операцій закликав сенатор-демократ Адам Шифф. Він наголосив, що "сімейні монети-меми та все інше" не виходить за межі внутрішньої торгівлі чи збагачення.