"І це не межа": Трамп підвищує тарифи для всіх країн з 10% до 15% після рішення Верховного суду
- Трамп оголосив про підвищення тарифів для всіх країн з 10% до 15% після рішення Верховного суду США.
- Президент США назвав рішення Суду "абсурдним" і планує ввести нові "законно дозволені" мита в найближчі місяці.
Днями Верховний суд США скасував більшість тарифів Трампа. Натомість американський президент 21 лютого оголосив, що підвищує їх з 10% до 15%.
І це, за його словами, не межа. Про це написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про нові тарифи?
Трамп заявив, що у найближчі місяці його адміністрація визначить і введе нові "законно дозволені" мита.
Він також назвав рішення суду "абсурдним, погано написаним та надзвичайно антиамериканським".
Дозвольте цій заяві слугувати підтвердженням того, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищу 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями "обдирали" США, без жодної відплати (доки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%,
– написав Трамп.
Він вважає, що нові тарифи продовжать "надзвичайно успішний" процес "зробити Америку знову великою – ВЕЛИЧНІШОЮ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ".
Що передувало?
Ще навесні 2025 року Трамп оголосив про запровадження мит на товари із 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку імпортного мита на рівні 10%.
20 лютого 2026 Верховний Суд виніс рішення щодо масштабних тарифів президента Трампа, постановивши, що той порушив федеральний закон, самостійно запровадивши тарифи по всьому світу.
Нові тарифи США набудуть чинності 24 лютого, але діятимуть лише 150 днів, доки Конгрес не продовжить термін.