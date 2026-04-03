Новий ультиматум від Трампа: США запровадять жорсткі тарифи до 100%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 100% мит на деякі імпортні ліки. Щоправда, він поставив ультиматум виробникам, який має змусити фармацевтичні компанії активніше переносити виробництво до США.

Які мита запровадив Трамп?

Нові мита застосовуватимуть до запатентованих препаратів, які вироблені у країнах, що не мають тарифних угод із США, пише Bloomberg.

Дивіться також ЄС укладає нову торговельну угоду, кинувши виклик митам Трампа

За повідомленням Білого дому, нові 100% тарифи на іноземні медичні засоби почнуть діяти:

на продукцію великих фармкомпаній – через 120 днів;

на ліки менших виробників – через 180 днів.

Однак в указі є умова, яка дозволить виробникам ліків уникнути максимальної ставки або взагалі звільнитися від мит:

Компанії можуть перенести виробництво до США в обмін на знижену ставку мита у розмірі 20%.

Виробників, які локалізують виробництво і підпишуть державні угоди з Міністерством охорони здоров’я США про ціни на ліки за принципом "найбільшого сприяння", повністю звільняють від мит.

До слова, багато великих фармацевтичних компаній світу, наприклад, Merck & Co. та Eli Lilly & Co., зможуть уникнути цих жорстких тарифів, адже вже уклали угоди з адміністрацією Трампа. За даними Reuters, США вже домовилися з 17 компаніями.

У підсумку нові тарифи переважно вдарять по менших фармацевтичних компаніях та виробниках інгредієнтів.

Важливо! Проте для країн, які підписали торгівельні угоди зі США, ставка мит на ліки буде складати 15%. Це стосується Євросоюзу, Південної Кореї, Японії, Швейцарії та Ліхтенштейну. Для Великої Британії тариф буде нижчим, оскільки це сторони прописали в межах окремої угоди.

Як нові тарифи вплинуть на ціни?

Торгівельна асоціація біотехнологічних компаній вже розкритикувала це рішення Трампа. Там вважають, що нові тарифи пригальмують розробку нових препаратів.

Будь-які мита на американські ліки підвищать витрати, ускладнять внутрішнє виробництво та затримають розробку нових методів лікування – і при цьому жодним чином не зміцнять нашу національну безпеку,

— заявив гендиректор організації BIO Джон Кроулі.

А в асоціації Midsized Biotech Alliance of America наголосили, що новий указ Трампа може створити "«несправедливу дворівневу систему винятків". Вона буде вигідна передусім великим компаніям, які вже уклали угоди з адміністрацією, тоді як менші виробники мають і менші можливості.

Поки що фахівці не беруться прогнозувати, коли саме пацієнти відчують наслідки цього рішення Трампа. Американці вже зараз платять за ліки більше, ніж у будь-якій іншій розвиненій країні – часто майже втричі більше.

Зауважте! Однак виробники сходяться на думці, що у перспективі ціни на ліки для американців можуть ще більше здорожчати через зростання доплат або вартості страхування. До того ж попереджають, що нові тарифи можуть порушити ланцюги постачання і поглибити дефіцит ліків.

Навіщо Трамп підвищує тарифи на ліки?