Трамп запровадив 10% мита для всіх країн, але є нюанс

У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними більшість уведених Дональдом Трампом тарифів. У відповідь президент висловив "глибоке розчарування" та підписав новий указ.

Які нові глобальні мита ввів Трамп?

Він передбачає запровадження глобальних 10% мит для всіх країн, однак поки лише на 150 днів. Деталі повідомили в CNN.

Нагадаємо, попередні тарифи з квітня 2025 року Трамп запроваджував на основі закону IEEPA, який дає президентові повноваження лише "регулювати" імпорт та експорт у разі "загрози" для країни.

Тож тепер політик обрав інший спосіб – торговий закон, відомий як Розділ 122. Щоправда, такі мита можуть діяти лише 150 днів, доки Конгрес не продовжить їх термін.

Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10% мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно,

– написав Трамп у своїй соцмережі.

Важливо! Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, нововведення набудуть чинності 24 лютого.

Що відомо про скасування попередніх мит?