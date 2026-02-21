Трамп запровадив 10% мита для всіх країн, але є нюанс
- Дональд Трамп підписав указ про введення глобальних 10% мит для всіх країн, використовуючи Розділ 122.
- Нові тарифи США набудуть чинності 24 лютого, але діятимуть лише 150 днів, доки Конгрес не продовжить термін.
У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними більшість уведених Дональдом Трампом тарифів. У відповідь президент висловив "глибоке розчарування" та підписав новий указ.
Які нові глобальні мита ввів Трамп?
Він передбачає запровадження глобальних 10% мит для всіх країн, однак поки лише на 150 днів. Деталі повідомили в CNN.
Нагадаємо, попередні тарифи з квітня 2025 року Трамп запроваджував на основі закону IEEPA, який дає президентові повноваження лише "регулювати" імпорт та експорт у разі "загрози" для країни.
Тож тепер політик обрав інший спосіб – торговий закон, відомий як Розділ 122. Щоправда, такі мита можуть діяти лише 150 днів, доки Конгрес не продовжить їх термін.
Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10% мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно,
– написав Трамп у своїй соцмережі.
Важливо! Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, нововведення набудуть чинності 24 лютого.
Що відомо про скасування попередніх мит?
Верховний суд США ухвалив відповідне рішення 6 голосами проти 3, підтримав ініціативу навіть голова інстанції Джон Робертс.
Трамп назвав це "ганьбою для країни" та припустив вплив іноземних інтересів. Президент одразу заявив про запасний план.
Інвестори позитивно сприйняли подію. Зокрема, долар підскочив відносно інших валют, а американські акції зросли.