МВФ попередив Трампа – нові тарифи можуть нашкодити потужній економіці США

Торік Дональд Трамп увів найвищі мита за останні сто років. Більшість із них Верховний суд скасував минулого тижня, але президент змусив свою адміністрацію шукати альтернативу – тож уже 24 лютого набув чинності новий загальний збір у розмірі 10%.

Як тарифи Трампа загрожують США?

На цьому американський лідер не зупинився й пригрозив підвищити ставку до 15%. Тепер Міжнародний валютний фонд застеріг – суперечки навколо введення тарифів можуть найперше підірвати потужну економіку США, передає Bloomberg.

Адміністрація президента виправдовує зміну торговельної політики "кризою в платіжному балансі США", проте багато економістів ставляться до цього аргументу скептично.

Наприклад, глава МВФ Крісталіна Георгієва визнала, що дефіцит поточного рахунку "занадто великий", але додала – це не є негайною чи гострою проблемою.

Натомість зниження чистої інвестиційної позиції США може зробити їх економіку вразливішою. Окрім того, бюджетний дефіцит країни за історичними мірками залишається дуже великим, тож МВФ закликав вжити заходів для його скорочення.

Зростання співвідношення державного боргу до ВВП та збільшення рівня короткострокового боргу до ВВП становлять дедалі більший ризик для стабільності економіки США та світу,

– йдеться в дослідженні.

Позитивним сигналом називають швидке зростання продуктивності американської робочої сили, однак і тут є інша сторона – посилення імміграційної політики може звузити пропозицію, загострити дефіцит кадрів і, як наслідок, стримувати економічний розвиток.

Також у МВФ занепокоєні тиском адміністрації Трампа на Федеральну резервну систему – з метою зниження процентних ставок. Водночас скорочення фінансування відомств, що займаються збором статистики й податків, може підірвати якість економічної політики.

До слова, Георгієва зустрілася з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом і головою ФРС Джеромом Пауеллом.

Які наслідки вже мали тарифи?