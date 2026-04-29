90 мільярдів в обмін на податки: ЄС може змінити умови для фінансування України

У ЄС розгяладють варіанти, щоб надати Україні частину фінансування залежно від податкових змін для бізнесу. Нові вимоги можуть торкнутися цьогорічного траншу для макрофінансової підтримки.

Що відомо про нові вимоги до фінансування України?

Про те, чому ЄС хоче запровадити більш жорсткі умови для українського кредиту, пише Bloomberg.

Дивіться також Держборг України перевищить 100% ВВП: чи справді кожен громадянин "винен" гроші

Джерела видання, які працюють із питанням, розповіли, що в Євросоюзі розглядають можливість суворіших умов для надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро. Так, частина виплат залежатиме від ухвалення "непопулярної податкової зміни для бізнесу".

Відомо, що нині ведуть приватні перемовини щодо питання. Зокрема відомо, що за планом ЄК, нові умови можуть вплинути саме на 8,4 мільярда євро, як частину макрофінансової підтримки у 2026 році.

Зауважте! Нині Україна намагається відтермінувати аналогічні умови МВФ щодо податків для бізнесу. Ухвалення цих вимог додало б до українського бюджету понад 8 мільярдів доларів підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Податкові зміни, які обговорюють, стосуватимуться компаній на пільговому податковому режимі. За ним компанії чи бізнеси сплачують ставку у 5% від доходів. Пропозиція полягає в тому, щоб запровадити ПДВ у 20% для бізнесів із річним доходом понад 4 мільйони гривень.

Майбутні зміни прогнозовано додадуть до бюджету 40 мільярдів гривень або 907 мільйонів доларів на щорічній основі. Однак на думку України, оновлення можуть стати негативними через:

додаткове виснаження бюджету під час війни;

спотворення конкуренції на ринку;

сприяння та поширення тіньової економіки.

Водночас у виданні акцентують, що нова вимога ЄС стосуватиметься не всіх 90 мільярдів кредиту, а лише певної частини із цих грошей. За інформацією Bloomberg речник ЄК зазначає, що комісія "невпинно працює" для взаєморозуміння і завершення відповідного меморандуму, щоб якнайшвидше надати Україні фінансування. Однак посадовець не розкрив деталей. Він лише зазначив, що мета так званої співпраці та обговорень з МВФ щодо України – завершення перемовин "з амбітним порядком денним реформ для зміцнення економіки України".

Що відомо про фінансування від МВФ та становище українського бізнесу?

Напередодні джерела Reuters повідомляли, що для подальшої співпраці з МВФ, України має ухвалити закон про оподаткування посилок.

Посилки зараз стали одним із ключових питань. Без ухвалення цього закону перегляду може не бути, що матиме негативні наслідки,

– повідомили для видання.

Зокрема Фонд наполягає на розширенні податкових зобов'язань України. Однак в уряді розкритикували низку вимог щодо цього. Раніше також відмовилися розглядати питання про ПДВ для ФОПів. Саме тому Україні довелося відновлювати переговорити з Фондом, аби змінити вимоги.

Бізнес-асоціації виступають за збереження чинної моделі оподаткування для малого бізнесу. Треба не чіпати взагалі "спрощенку" до кінця війни,

– зазначав Данило Гетманцев.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів висловив схожу думку до позиції економіста Володимира Дубровського. Останній в коментарі для DW пояснив, що перехід на сплату ПДВ – це ведення бухгалтерського обліку, що є недешевим процесом. На думку експерта, бізнес, який заробляє 1 мільйон не зможе собі дозволити такі розтрати й стане збитковим.

Скоріше за все, ті, хто має оборот вище одного мільйона гривень, будуть просто подрібнюватися далі, щоб не перевищувати встановлений ліміт і не платити ПДВ. Ті ж, хто має оборот набагато вище, просто підуть у повну тінь, – зазначив Дубровський.

Що ще відомо про фінансування України?

Хоча на 2026 рік Україна забезпечена фінансами, уже виникають питання щодо становища 2027 року. Про це говорив Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс. Посадовець пояснював, що нині низка проблем пов'язана саме з дефіцитом фінансування на наступний рік.

Напередодні Україна звернулася до ЄС із проханням виділити 2,7 мільярда євро. Можливим це стало після ухвалення законопроєктів у рамках механізму фінансування Ukraine Facility. Відомо, що зараз у ЄС обробляють цей запит.

Як наголошувала Юлія Свириденко, основою для фінансування стало ухвалення пакету рішень. Йдеться про закони щодо цифровізації виконавчого провадження, про інтеграції до енергоринку ЄС та реформу системи державного нагляду.