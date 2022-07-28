Новий курс долара НБУ збільшив пропозицію валюти на міжбанку

28 липня 2022 , 15:21
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Джерело:

фейсбук Богдана Данилишина

Зміна курсу гривні Нацбанком суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанку, який під час торговельних сесій 22 – 25 липня суттєво перевищував попит на неї.

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин зазначив, що це своєю чергою, суттєво скоротило чистий продаж НБУ іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня. 

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Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%,
– додав він.

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Автор: Дар'я Вереньова