Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин отметил, что это в свою очередь существенно сократило чистую продажу НБУ иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу излишка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.
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Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам – по официальному курсу, увеличенному на 1%,
– добавил он.
НБУ решил продавать валюту и под наличный сегмент
- Директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин написал в фейсбуке в ночь на 28 июля, что регулятор принял решение продавать валюту не только на межбанке. Он добавил, что подобные действия НБУ направлены на стабилизацию ситуации на наличном рынке.
- С 26 июля НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту не только в объемах ее покупки, но дополнительно 50% объема покупки у населения безналичной валюты с 13 апреля.
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