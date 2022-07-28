Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин отметил, что это в свою очередь существенно сократило чистую продажу НБУ иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу излишка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.

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Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам – по официальному курсу, увеличенному на 1%,
– добавил он.

НБУ решил продавать валюту и под наличный сегмент

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