  • отримати доступ до близько 16 мільярдів євро оборонних кредитів ЄС;

  • скасувати штраф в 1 мільйон євро, який Угорщина виплачує за порушення міграційного законодавства.

Під час виборчої кампанії Мадяр запевняв, що швидко відновить заморожені виплати. Втім, Брюссель встановив Будапешту жорсткі вимоги для отримання грошей. Загалом Угорщина повинна реалізувати 27 умов, щоб розблокувати фінансування.

Зауважте! Зокрема, Угорщина повинна провести необхідні реформи вже до 31 серпня, щоб отримати близько 10 мільярдів євро з фонду відновлення після пандемії. 

Що відомо про майбутнього прем'єра Петера Мадяра? 

  • Петер Мадяр – лідер опозиційної партії "Тиса", який здобув перемогу над чинним прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на парламентських виборах 2026 року. Очікується, що Мадяр офіційно обійме посаду прем’єр-міністра вже у травні. 

  • Новий лідер уряду декларує проєвропейський курс і наголошує на необхідності зближення з ЄС та реформування внутрішньої політики країни.

  • Після обрання він також дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України. За його словами, Будапешт уже погоджувався з цим рішенням раніше, тож нова влада прагне діяти послідовно.

  • Водночас Мадяр заявив, що Угорщина й надалі зацікавлена у закупівлі російської нафти, аргументуючи це прагненням забезпечити дешеві та стабільні енергопостачання. 