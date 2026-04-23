Майбутній уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром планує знизити податки для працівників із низькими доходами. Також хоче покращити відносини з банками, які залишалися напруженими протягом усіх 16 років, поки при владі був Віктор Орбан.

Що планує майбутній уряд Петера?

Про це розповів Іштван Капітані, який після приходу до влади партії "Тиса" відповідатиме за економіку та енергетику, пише Bloomberg.

За його словами, одним із перших кроків стане зниження податку на доходи для угорців з мінімальною зарплатою до 9%. Наразі в Угорщині діє єдина для всіх ставка податку на прибуток на рівні 15%.

Партія "Тиса" після перемоги на виборах заявляє, що прагне покращити економічну політику нового уряду, щоб вона була більш передбачуваною, та знизити інфляцію.

Ми також зробимо податкову систему більш справедливою,

– наголосив Капітані.

До того ж команда майбутнього прем'єра Мадяра обіцяє зробити країну привабливішою для інвестицій після періоду нестабільності часів Орбана.

Окрему увагу новий уряд хоче приділити банківській сфері. Кандидат на посаду міністра фінансів Андраш Карман уже провів переговори з Угорською банківською асоціацією.

Уряд "Тиса" розглядає банківський сектор як партнера. Мета полягає у створенні стабільного середовища для розвитку фінансової системи,

– написав Карман у соцмережах.

Зауважте! Водночас економістів цікавить, як саме уряд Петера Мадяра планує фінансуватимуться ці зміни, враховуючи значний дефіцит бюджету, який дістанеться йому після правління Орбана.

Де Мадяр хоче взяти гроші для Угорщини?

Зараз майбутній прем'єр-міністр Угорщини прагне якнайшвидше укласти масштабну угоду з Євросоюзом, аби перезавантажити відносини, зіпсовані Орбаном, пише Politico.

Головна мета Мадяра – розблокувати приблизно 18 мільярдів євро з фондів Євросоюзу, які заморозили через проблеми з демократією в Угорщині.

На додачу він хоче: