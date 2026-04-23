Майбутній уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром планує знизити податки для працівників із низькими доходами. Також хоче покращити відносини з банками, які залишалися напруженими протягом усіх 16 років, поки при владі був Віктор Орбан.
Що планує майбутній уряд Петера?
Про це розповів Іштван Капітані, який після приходу до влади партії "Тиса" відповідатиме за економіку та енергетику, пише Bloomberg.
За його словами, одним із перших кроків стане зниження податку на доходи для угорців з мінімальною зарплатою до 9%. Наразі в Угорщині діє єдина для всіх ставка податку на прибуток на рівні 15%.
Партія "Тиса" після перемоги на виборах заявляє, що прагне покращити економічну політику нового уряду, щоб вона була більш передбачуваною, та знизити інфляцію.
Ми також зробимо податкову систему більш справедливою,
– наголосив Капітані.
До того ж команда майбутнього прем'єра Мадяра обіцяє зробити країну привабливішою для інвестицій після періоду нестабільності часів Орбана.
Окрему увагу новий уряд хоче приділити банківській сфері. Кандидат на посаду міністра фінансів Андраш Карман уже провів переговори з Угорською банківською асоціацією.
Уряд "Тиса" розглядає банківський сектор як партнера. Мета полягає у створенні стабільного середовища для розвитку фінансової системи,
– написав Карман у соцмережах.
Зауважте! Водночас економістів цікавить, як саме уряд Петера Мадяра планує фінансуватимуться ці зміни, враховуючи значний дефіцит бюджету, який дістанеться йому після правління Орбана.
Де Мадяр хоче взяти гроші для Угорщини?
Зараз майбутній прем'єр-міністр Угорщини прагне якнайшвидше укласти масштабну угоду з Євросоюзом, аби перезавантажити відносини, зіпсовані Орбаном, пише Politico.
Головна мета Мадяра – розблокувати приблизно 18 мільярдів євро з фондів Євросоюзу, які заморозили через проблеми з демократією в Угорщині.
На додачу він хоче:
отримати доступ до близько 16 мільярдів євро оборонних кредитів ЄС;
скасувати штраф в 1 мільйон євро, який Угорщина виплачує за порушення міграційного законодавства.
Під час виборчої кампанії Мадяр запевняв, що швидко відновить заморожені виплати. Втім, Брюссель встановив Будапешту жорсткі вимоги для отримання грошей. Загалом Угорщина повинна реалізувати 27 умов, щоб розблокувати фінансування.
Зауважте! Зокрема, Угорщина повинна провести необхідні реформи вже до 31 серпня, щоб отримати близько 10 мільярдів євро з фонду відновлення після пандемії.
Що відомо про майбутнього прем'єра Петера Мадяра?
Петер Мадяр – лідер опозиційної партії "Тиса", який здобув перемогу над чинним прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на парламентських виборах 2026 року. Очікується, що Мадяр офіційно обійме посаду прем’єр-міністра вже у травні.
Новий лідер уряду декларує проєвропейський курс і наголошує на необхідності зближення з ЄС та реформування внутрішньої політики країни.
Після обрання він також дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України. За його словами, Будапешт уже погоджувався з цим рішенням раніше, тож нова влада прагне діяти послідовно.
Водночас Мадяр заявив, що Угорщина й надалі зацікавлена у закупівлі російської нафти, аргументуючи це прагненням забезпечити дешеві та стабільні енергопостачання.