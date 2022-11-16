ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі, – ЗМІ

Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі про що повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. Санкції можуть бути схвалені на початку грудня.

Нові санкції проти Росії

Джозвяк у соціальній мережі твітер зазначив, що дев'ятий пакет санкцій проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.

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