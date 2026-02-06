Єврокомісія представила новий пакет санкцій: коли його можуть ухвалити

Європейська Комісія у пятницю, 6 лютого, представила 20 пакет санкцій проти Росії. Він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Що відомо про новий пакет санкцій проти Кремля?

Його презентувала Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, про що йдеться у заяві.

У сфері енергетики Європа запроваджує повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти. Це ще більше скоротить енергетичні доходи Росії та ускладнить пошук покупців для її нафти. Також до санкційного списку вносять ще 43 судна тіньового флоту – загалом їхня кількість сягне 640.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Ми також ускладнюємо для Росії придбання танкерів, які можуть бути використані тіньовим флотом, і запроваджуємо масштабні заборони на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів СПГ і криголамів, щоб ще більше вдарити по газових експортних проєктах. Це доповнює заборону на імпорт СПГ, погоджену в межах 19-го пакета санкцій, та Регламент RepowerEU.

Євросоюз також вносить до списку ще 20 російських регіональних банків та запроваджує заходи проти:

криптовалют;

компаній, що ними торгують;

платформ, які забезпечують криптоторгівлю, щоб закрити ще один шлях обходу санкцій.

Ми також націлюємося на кілька банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами,

– додала фон дер Ляєн.

Третій блок заходів – це посилення експортних обмежень щодо Росії через заборони на товари та послуги – від гуми до тракторів і послуг у сфері кібербезпеки. Загальна вартість становить понад 360 мільйонів євро.

Європа запроваджує нові імпортні заборони на метали, хімічні речовини та критично важливі мінерали, які раніше не підпадали під санкції, на суму понад 570 мільйонів євро.

Крім того, вводяться додаткові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються для потреб російської армії, зокрема матеріали для виробництва вибухових речовин.

Зокрема пропонується квота на аміак, щоб обмежити наявний імпорт.

Також ЄС вперше активує Інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів із числовим програмним керуванням та радіообладнання до юрисдикцій з високим ризиком повторного експорту цих товарів до Росії.

Нарешті, ми пропонуємо посилені правові гарантії для компаній ЄС, щоб захистити їх від порушень прав інтелектуальної власності або несправедливої експропріації в Росії через зловживання судовими рішеннями у зв’язку із санкціями,

– наголосили Президентка Єврокомісії.

Вона повідомила, що фіскальні доходи Росії від нафти й газу у 2025 році знизилися на 24% у порівнянні з 2025 – це найнижчий рівень з 2020 року. А у січні 2026 року доходи від нафти й газу будуть найнижчими з початку війни. Ба більше, відсоткові ставки становлять 16%, а інфляція залишається високою.

Важливо! Очільниця ЄК підкреслила, що санкції працюють, і Європа продовжить їх застосовувати доти, доки Росія не вступить у серйозні переговори з Україною.

Новий пакет санкцій можуть ухвалити ще до 24 лютого. Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він повідомив, що з боку Росії немає жодних ознак готовності до припинення війни.

Також Цахкна нагадав, що Європа вже ухвалила рішення про відмову від російського газу. А наразі розглядаються кроки щодо обмеження руху російського танкерного флоту через Балтійське море, адже саме через нього проходить 60% танкерно-танкерного флоту Росії.

Що ще відомо про вплив санкції та їхній вплив?