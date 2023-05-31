За світло доведеться платити більше: як зекономити на платіжках
Українці відтепер платитимуть за електроенергію за єдиним тарифом, який збільшили майже вдвоє. Відповідно до цього платіжка за світло збільшиться на декілька сотень гривень. Однак в уряді пропонують населенню переходити на багатотарифний облік для економії.
В Україні новий тариф на світло
В Україні схвалили постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення. З 1 червня за світло населення платитиме не 1,44 чи 1,68 гривні за кіловат, а єдиний тариф – 2,64 гривні.
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Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що спочатку НКРЕКП офіційно запропонувала підняти тарифи у два етапи. Першим мав бути єдиний тариф на електроенергію на рівні 2,88 гривні за кіловат-годину.
Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 гривні за кіловат на годину. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему,
– додав міністр.
Відтак сума у платіжках за електроенергію зросте. Підняття становитиме приблизно до 250 гривень.
Як платити за світло менше
Зекономити на світлі українці можуть за допомогою двозонних та тризонних тарифів, зазначають в Кабміні. У не пікові години споживання електроенергії обійдеться в рази дешевше через багатотарифний засіб обліку.
Двозонні тарифи:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
Тризонні тарифи:
- 8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);
- 7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).
Як перейти на багатофазний облікЩоб перейти на багатотарифний облік потрібно подати заяву на сайті місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет".
- Після цього на вашу пошту надішлють рахунок оплати за перехід.
- Здійснивши оплату, вас впродовж 2 тижнів переведуть на багатотарифний облік.
- Крім того, ви можете особисто звернутися в Центр обслуговування клієнтів свого міста щодо переходу або ж звернутися за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.