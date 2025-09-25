Україна очікує новий транш від програми ERA. Київ має отримати його вже у жовтні.

Про що розповів Шмигаль?

Цю тему зокрема міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив під час телефонної розмови з Комісаром Євросоюзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом, пише 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля у соцмережі Х.

Провів розмову з Валдісом Домбровскісом, Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності,

– йдеться у дописі міністра.

Шмигаль додав, що приділили увагу практичній реалізації інструменту SAFE. Мова йде про оборонну ініціативу Європейського Союзу обсягом 150 мільярдів євро.

Ба більше, під час розмови такоє:

скоординували потреби України; пріоритетні проєкти; залучення до них українських підприємств ОПК.

Обговорили тему подальшого послаблення воєнної машини Росії,

– уточнив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій. А Україна розраховує на якнайшвидше його затвердження. Також обговорили механізм репараційного кредиту для України за рахунок заморожених російських активів.

Важлива тема – фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. Наступний транш очікуємо вже в жовтні,

– повідомив Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Міністр оборони України подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку та відзначив, що вони посилюють стійкість України та безпеку Європи.

Який останній транш отримала Україна?

10 вересня Україна отримала восьмий транш від Євросоюзу обсягом мільярд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє Мінфін.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 мільярдів євро,

– повідомили у відомстві.

Зауважте! Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Що ще відомо про грошову допомогу Україні?