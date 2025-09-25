Украина ожидает новый транш от программы ERA. Киев должен получить его уже в октябре.

О чем рассказал Шмыгаль?

Эту тему в частности министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил во время телефонного разговора с Комиссаром Евросоюза по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом, пишет 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в соцсети Х.

Читайте также Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу беспилотных систем, – Шмыгаль

Провел разговор с Валдисом Домбровскисом, Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности,

– говорится в заметке министра.

Шмыгаль добавил, что уделили внимание практической реализации инструмента SAFE. Речь идет об оборонной инициативе Европейского Союза объемом 150 миллиардов евро.

Более того, во время разговора так:

скоординировали потребности Украины; приоритетные проекты; привлечение к ним украинских предприятий ОПК.

Обсудили тему дальнейшего ослабления военной машины России,

– уточнил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что ЕС уже согласовал 19-й пакет санкций. А Украина рассчитывает на скорейшее его утверждение. Также обсудили механизм репарационного кредита для Украины за счет замороженных российских активов.

Важная тема – финансирование оборонных нужд Украины, в частности через механизм ERA. Следующий транш ожидаем уже в октябре,

– сообщил Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Министр обороны Украины поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку и отметил, что они усиливают устойчивость Украины и безопасность Европы.

Какой последний транш получила Украина?

10 сентября Украина получила восьмой транш от Евросоюза объемом миллиард евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает Минфин.

В общем, в рамках инициативы ERA, Минфин уже привлек от Европейского Союза 10 миллиардов евро,

– сообщили в ведомстве.

Заметьте! Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

Что еще известно о денежной помощи Украине?