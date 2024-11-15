Працював ще за Кучми: хто знову став заступником міністра енергетики

Як стало нещодавно відомо, Кабмін призначив нову особу на місце заступника міністра енергетики. Однак це не вперше, коли новообраний нардеп обіймає схожу посаду.

Що відомо про нового заступника міністра енергетики

Новим заступником міністра енергетики стане Анатолій Корзун, передає 24 Канал з посиланням на засідання уряду. Втім Корзун за часів президентства Леоніда Кучми у 2000 – 2004 роках вже обіймав схожу посаду, а саме місце першого заступника державного секретаря Мінпаливенерго, заступника міністра палива й енергетики.

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Повернення на посаду заступника міністра вугільної промисловості трапилося вже за часів Віктора Ющенка у 2005 — 2006 роках.

Згодом Корзуна звільнили й потім знову ж таки призначили на цю посаду. Він її обіймав з грудня 2007 по березень 2010 року.

Останній "захід" на посаду заступника міністра енергетики ц вугільної промисловості трапився у період з липня 2016 року по вересень 2019 року.

Цікаво! До цієї посади Анатолій Корзун працював на посаді директора департаменту вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики й вугільної промисловості.