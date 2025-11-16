Найбільший порт Росії відновив завантаження нафти після української атаки
- Після української атаки на порт "Новоросійськ" 14 листопада завантаження нафти відновили вже через два дні.
- Ракетно-дроновий удар призупинив експорт нафти, що становило 2% світового постачання, ціни на сировину зросли.
У ніч проти 14 листопада українські захисники провели комплексну спецоперацію проти морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї країни-агресорки. Однак за два дні після дроново-ракетної атаки завантаження нафти там відновили.
Про це свідчать дані від двох джерел у галузі та LSEG. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Втратить не лише неймовірні гроші: у Росії з'явилась несподівана проблема у європейських країнах
Які наслідки мала атака на Новоросійськ?
У п'ятницю, 14 листопада, "Новоросійськ" і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або ж 2% світового постачання.
Уже в неділю, 16 листопада, роботу порту відновили. За даними LSEG, два танкери — Arlan (класу Suezmax) і Rodos (класу Aframax) наразі завантажують нафту в причалах.
Водночас Каспійський трубопровідний консорціум, який експортує сировину з Казахстану через термінал на Чорному морі, відновив завантаження після короткої перерви ще в день атаки.
Цікаво! Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2% через побоювання щодо постачання.
Нагадаємо, ця українська атака стала найруйнівнішою, пошкодивши два причали. На "Новоросійськ" припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти, тож тривале блокування порту змусило б закрити свердловини в Західному Сибіру.
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан спрогнозував, що російсько-українська війна може тривати ще три роки. Зокрема, протягом перших двох треба знищувати енергетичну й нафтову сфери ворога. "Сировинну країну можна знищити упродовж певного періоду, ліквідовуючи її ресурси", – вважає військовий експерт.
Що відомо про удар по Росії 14 листопада?
Комплексну спецоперацію провели СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою та іншими підрозділами Сил оборони.
Для удару по порту захисники використали вітчизняне озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні дрони різних типів.
Також у районі Новоросійська підтверджено влучання у позиції російського зенітно-ракетного комплексу С-300/400.