В Україні відновили найдорожчий дорожній проєкт, який простоював п'ять років
В Україні після паузи в цілих п'ять років відновили будівництво найдорожчої дороги. Йдеться про проєкт 30-кілометрової ділянки траси Н-31 Дніпро – Решетилівка.
Скільки коштує дорожній проєкт
Про відновлення будівництва дороги повідомила компанія "Автомагістраль-Південь", яка є підрядником проєкту, пише InVenture.
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Інфраструктурний проєкт у Дніпропетровській області вважається одним із найбільших у програмі "Велике будівництво". Його вартість оцінюється у 10,6 мільярда гривень.
На будівництво цієї дороги, за даними Prozorro, лише у 2026 році передбачене фінансування з державного бюджету у розмірі 7,37 мільярда гривень.
У 2022 році відкрили першу ділянку дороги в межах Дніпропетровської області.
Наразі розпочався другий етап будівництва. Дорожники працюють над 30-кілометровою ділянкою дороги від каналу "Дніпро – Донбас" до межі з Полтавською областю. Роботи тут припинили ще 5 років тому, а після початку повномасштабного вторгнення по суті заморозили.
У результаті транспортний потік і надалі рухався старим маршрутом через зношену та вузьку дорожню мережу, що проходить через населені пункти,
– зазначає видання.
Які роботи ведуть на трасі
Зараз підрядник розпочав активні підготовчі та будівельні роботи на об'єкті:
- відсипає земляне полотно;
- укладає шлаковий щебінь;
- продовжує будівництво одного з монолітних тунелів для сполучення місцевих доріг;
- проводить гідроізоляція водопропускних труб;
- та встановлює бордюри ділянках, які вже частково заасфальтовані.
Водночас будівництво траси Н-31 відновилося у Полтавські області теж. Наприкінці травня тут вперше з лютого 2022 року запустили роботу одразу на трьох ділянках:
- на обході Решетилівки біля села Хоружі;
- на шляхопроводі в районі Бутенок;
- та в населеному пункті Бережнівка.
Загальна протяжність траси становить 138,4 кілометра.
В компанії зазначають, що з нинішніми темпами є можливість частково відкрити рух другою ділянкою дороги вже до кінця цього року. Щоправда, певні обмеження для транспорту все ж будуть.
Відновлення будівництва Н-31 розглядається як важливий інфраструктурний проєкт, спрямований на покращення транспортного сполучення між Дніпром і центральними регіонами України, зменшення навантаження на місцеві дороги та підвищення логістичної ефективності регіональної мережі,
– йдеться в матеріалі.
Зауважте! Майбутню трасу Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, за задумом проєктантів, має стати першим українським хайвеєм.
- Нагадаємо, в Україні завершили основні роботи з ремонту на автошляхах державного значення. Загалом дорожники відремонтували близько 14 мільйонів квадратних метрів доріг, що стало рекордним результатом за весь час повномасштабного вторгнення.
- Паралельно уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на оновлення місцевих доріг, які перебувають у найгіршому стані. З резервного фонду державного бюджету на ці цілі виділили ще 3,5 мільярда гривень. Фінансування розподілять між усіма областями, однак ремонти проводитимуть насамперед на найбільш проблемних ділянках.
- Крім того, турецька компанія Onur отримала контракти на завершення будівництва північного обходу Житомира на трасі М-06. Роботи були фактично зупинені після розірвання угоди з попереднім підрядником у 2020 році. Тепер проєкт планують довести до завершення, збудувавши приблизно 22 кілометри нової дороги.