Скільки коштує дорожній проєкт

Про відновлення будівництва дороги повідомила компанія "Автомагістраль-Південь", яка є підрядником проєкту, пише InVenture.

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Інфраструктурний проєкт у Дніпропетровській області вважається одним із найбільших у програмі "Велике будівництво". Його вартість оцінюється у 10,6 мільярда гривень.

На будівництво цієї дороги, за даними Prozorro, лише у 2026 році передбачене фінансування з державного бюджету у розмірі 7,37 мільярда гривень.

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У 2022 році відкрили першу ділянку дороги в межах Дніпропетровської області.

Наразі розпочався другий етап будівництва. Дорожники працюють над 30-кілометровою ділянкою дороги від каналу "Дніпро – Донбас" до межі з Полтавською областю. Роботи тут припинили ще 5 років тому, а після початку повномасштабного вторгнення по суті заморозили.

У результаті транспортний потік і надалі рухався старим маршрутом через зношену та вузьку дорожню мережу, що проходить через населені пункти,

– зазначає видання.

Які роботи ведуть на трасі

Зараз підрядник розпочав активні підготовчі та будівельні роботи на об'єкті:

відсипає земляне полотно;

укладає шлаковий щебінь;

продовжує будівництво одного з монолітних тунелів для сполучення місцевих доріг;

проводить гідроізоляція водопропускних труб;

та встановлює бордюри ділянках, які вже частково заасфальтовані.

Водночас будівництво траси Н-31 відновилося у Полтавські області теж. Наприкінці травня тут вперше з лютого 2022 року запустили роботу одразу на трьох ділянках:

на обході Решетилівки біля села Хоружі;

на шляхопроводі в районі Бутенок;

та в населеному пункті Бережнівка.

Загальна протяжність траси становить 138,4 кілометра.

В компанії зазначають, що з нинішніми темпами є можливість частково відкрити рух другою ділянкою дороги вже до кінця цього року. Щоправда, певні обмеження для транспорту все ж будуть.

Відновлення будівництва Н-31 розглядається як важливий інфраструктурний проєкт, спрямований на покращення транспортного сполучення між Дніпром і центральними регіонами України, зменшення навантаження на місцеві дороги та підвищення логістичної ефективності регіональної мережі,

– йдеться в матеріалі.

Зауважте! Майбутню трасу Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, за задумом проєктантів, має стати першим українським хайвеєм.