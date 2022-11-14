"Це пришвидшить перемогу України": міністр фінансів звернувся до українців

Міністр фінансів України Олександр Марченко наголосив, що купівля облігацій дозволить пришвидшити перемогу України у війні. Що таке облігації та чим вони допоможуть українській армії, читайте у тексті.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час пресбрифінгу Укрінформ "Бюджет-2023. Основні показники", закликав українців купляти облігації внутрішніх державних позик.

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– це цінні державні папери, які продають задля того, щоб отримати додаткові кошти на потреби бюджету.

Це, окрім податків, можливо єдине джерело, яке допомогає фінансувати армію. Таким чином, це дозволить пришвидшити перемогу України у війні з Росією,

– додав Марченко.

Фінансова допомога Україні: скільки ми отримаємо

Україна у наступному році отримуватиме як грантову допомогу, так і кредитну. До прикладу, кредит від Єврокомісії у розмірі 18 мільярдів євро.

Європейська комісія впроваджує нам кредит макрофінансової допомоги. 18 мільярдів євро – це буде кредитна підтримка. Вона довгострокова. Характер підтримки – 15 – 20 років, відсоткова ставка досить невелика, враховуючи вартість запозичення на ринку капіталів. Тому в принципі це також нас влаштовує, але звичайно пріоритет віддаємо грантовій допомозі,

– додав міністр фінансів.

очільник Мінфіну розповів, що дефіцит бюджету у наступному році не є найвищим. Він гадає, що найвищим дефіцитом буде дефіцит 2022 року.

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