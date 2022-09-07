Радикальне підняття облікової ставки: чи піде НБУ на цей крок ще раз
Нацбанк прийматиме рішення щодо облікової ставки 8 вересня. Що таке облікова ставка та що буде, якщо її збільшать. Читайте прогноз експерта у матеріалі.
Правління Нацбанку прийме рішення щодо зміни облікової ставки вже 8 вересня. У Мінфіні пишуть, що зараз у професійному середовищі вибухнули бурхливі дискусії з приводу ефективності її підвищення з 10% відразу до 25% річних на початку літа.
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Що таке облікова ставкаОблікова ставка - це інструмент Нацбанку, за допомогою якого регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то НБУ збільшує облікову ставку. Тоді ж зростають ставки по кредитах та депозитах. І навпаки, коли інфляція контрольована і на низькому рівні, облікову ставку знижують, а разом з нею дешевшають кредити та депозити.
Як розповів 24 каналу Василь Невмержицький, фінансовий аналітик, облікова ставка залишиться на тому самому рівні що була.
Мій прогноз, що ставка залишиться найімовірніше такою, як і була, тобто 25%. Нацбанк за допомогою облікової ставки розв'язує питання монетарної грошово-кредитної політики. І основною із головних задач є питання пов'язане з інфляцією.
Що буде, якщо облікову ставку збільшать
За словами аналітика, збільшення облікової ставки – це збільшення вартості грошей для комерційних банків. Відповідно, якщо ти збільшуєш ставки по видачі кредитів рефінансування, то банки менше беруть таких коштів, тому що потім ці гроші віддають клієнтам, які у них кредитуються.
Чим вище ставка по кредиту, тим більша вартість закладається у вартість товарів та послуг, які будуть виробляти за кошти кредиту. Отже, продукція, коштуватиме не 100 гривень, а 105 чи 110 гривень. Внаслідок цього, знижується попит на цю продукцію і зменшується інфляція, тобто не буде необхідності купувати тому, що вартість зростає. Відповідно, буде зменшуватиметься вартість і переглядатимуться технологічні процеси в собівартості цієї продукції та кількості її продажу,
– каже Василь Невмержицький.
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Зміни від НБУ
- У Мінфіні повідомили, що тепер населенню продаватимуть не 50% того, що банки викупили у людей з 13 серпня, а всі 100%. Це було зроблено для можливості фінустановам продавати більше долара та євро, а це, своєю чергою, опустити вартість готівкової валюти у касах.
- Крім вище написаного, було прийнято рішення про заборону бізнесу купувати інвалюту, якщо вона є на рахунках. На рішення вплинуло те, що на рахунках українських компаній, за даними Нацбанку, зараз є 8,7 мільярда доларів. Та попри це, вони й надалі продовжують купляти валюту.
- Анна Золотько каже, що рішення Національного банку потенційно може збільшити пропозицію готівкової валюти з боку банків на приблизно пів мільярда доларів. Звісно, залишається ще питання фізичної доставки готівкової валюти в Україну, але в цьому питанні за останні місяці теж відбулося багато позитивних змін.