"Зелене світло" для м'яса та яєць: Кабмін скасував обмеження на експорт деяких товарів

16 травня 2023, 16:01
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Обмеження, які діяли раніше щодо експорту деяких товарів, скасували. Відтепер вивозити м'ясо, яйця, жито тощо з України дозволено.

З яких продуктів забрали обмеження 

Відповідно до постанови 472, до переліку товарів, які підлягають ліцензуванню, внесені зміни. Тепер необхідність ліцензії на експорт продовольства скасована. 

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Йдеться про такі позиції, як:

  • Жива велика рогата худоба;
  • Морожене м’ясо великої рогатої худоби;
  • М’ясо курей свійських;
  • М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені;
  • Їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів; 
  • Яйця курей свійських;
  • Жито;
  • Овес;
  • Просо.

Коли ціни на фрукти подешевшають

У коментарі 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що вартість фруктів в Україні ще до кінця травня триматиметься на високому рівні. Коли ж збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників, тоді ціни підуть на спад. Це очікується в першій половині червня.

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За словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина аналогічно підуть на спад й овочі. 

Молода картопля, капуста, морква та буряк – усе це наприкінці травня може піти в ціні на спад,
– додає експерт.

Автор: Валерія Городинська