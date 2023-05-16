"Зелене світло" для м'яса та яєць: Кабмін скасував обмеження на експорт деяких товарів

Обмеження, які діяли раніше щодо експорту деяких товарів, скасували. Відтепер вивозити м'ясо, яйця, жито тощо з України дозволено.

З яких продуктів забрали обмеження

Відповідно до постанови №472, до переліку товарів, які підлягають ліцензуванню, внесені зміни. Тепер необхідність ліцензії на експорт продовольства скасована.

Читайте також Скоро сезон полуниці: чи будуть у червні дешеві фрукти

Йдеться про такі позиції, як:

Жива велика рогата худоба;

Морожене м’ясо великої рогатої худоби;

М’ясо курей свійських;

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені;

Їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів;

Яйця курей свійських;

Жито;

Овес;

Просо.

Коли ціни на фрукти подешевшають

У коментарі 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що вартість фруктів в Україні ще до кінця травня триматиметься на високому рівні. Коли ж збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників, тоді ціни підуть на спад. Це очікується в першій половині червня.

Цікаво Ціни на пальне впали: скільки зараз коштує заправити автомобіль

За словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина аналогічно підуть на спад й овочі.

Молода картопля, капуста, морква та буряк – усе це наприкінці травня може піти в ціні на спад,

– додає експерт.