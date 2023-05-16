З яких продуктів забрали обмеження
Відповідно до постанови №472, до переліку товарів, які підлягають ліцензуванню, внесені зміни. Тепер необхідність ліцензії на експорт продовольства скасована.
Читайте також Скоро сезон полуниці: чи будуть у червні дешеві фрукти
Йдеться про такі позиції, як:
- Жива велика рогата худоба;
- Морожене м’ясо великої рогатої худоби;
- М’ясо курей свійських;
- М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені;
- Їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів;
- Яйця курей свійських;
- Жито;
- Овес;
- Просо.
Коли ціни на фрукти подешевшають
У коментарі 24 Каналу аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що вартість фруктів в Україні ще до кінця травня триматиметься на високому рівні. Коли ж збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників, тоді ціни підуть на спад. Це очікується в першій половині червня.
Цікаво Ціни на пальне впали: скільки зараз коштує заправити автомобіль
За словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина аналогічно підуть на спад й овочі.
Молода картопля, капуста, морква та буряк – усе це наприкінці травня може піти в ціні на спад,
– додає експерт.