С каких продуктов забрали ограничения
Согласно постановлению № 472, в перечень товаров, подлежащих лицензированию, внесены изменения. Теперь необходимость лицензии на экспорт продовольствия отменена.
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Речь идет о таких позициях, как:
- Живой крупный рогатый скот;
- Мороженое мясо крупного рогатого скота;
- Мясо кур домашних;
- Мясо и мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые;
- Съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов;
- Яйца кур домашних;
- Рожь;
- Овес;
- Просо.
Когда цены на фрукты подешевеют
В комментарии 24 Каналу аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал стоимость фруктов в Украине еще до конца мая будет держаться на высоком уровне. Когда же увеличится предложение от отечественных производителей, тогда цены пойдут на убыль. Это ожидается в первой половине июня.
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По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, аналогично пойдут на спад и овощи.
Молодой картофель, капуста, морковь и свёкла – все это в конце мая может пойти в цене на убыль,
– добавляет эксперт.