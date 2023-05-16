С каких продуктов забрали ограничения

Согласно постановлению № 472, в перечень товаров, подлежащих лицензированию, внесены изменения. Теперь необходимость лицензии на экспорт продовольствия отменена.

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Речь идет о таких позициях, как:

Живой крупный рогатый скот;

Мороженое мясо крупного рогатого скота;

Мясо кур домашних;

Мясо и мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые;

Съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов;

Яйца кур домашних;

Рожь;

Овес;

Просо.

Когда цены на фрукты подешевеют

В комментарии 24 Каналу аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал стоимость фруктов в Украине еще до конца мая будет держаться на высоком уровне. Когда же увеличится предложение от отечественных производителей, тогда цены пойдут на убыль. Это ожидается в первой половине июня.

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По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, аналогично пойдут на спад и овощи.

Молодой картофель, капуста, морковь и свёкла – все это в конце мая может пойти в цене на убыль,

– добавляет эксперт.