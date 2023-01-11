Старі на сучасні: в Україні запрацює обмін ламп

Бета-тест такої послуги запрацює вже цього тижня. Про це каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадуємо, лампи LED допоможуть заощаджувати електроенергію.

Економія з LED

Як повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, обміняти звичайні лампи на LED можна буде, просто подавши заявку в Дії.

Нагадуємо В Україні стартує програма обміну старих лампочок на LED-лампи: інструкція, де це зробити

Вчора, 10 січня, Уряд України прийняв відповідну постанову щодо обміну. У Мінцифри разом з Мінекономіки вже працюють над даною послугою для українців.

що за даними Мінцифри, цього тижня розпочинається запис на бета-тест.

Крім того, попередня заявка в Дії гарантуватиме наявність LED-ламп, забрати їх можна буде на найближчій Укрпошті.

Як LED-лампи економлять електроенергію

Заміна звичайних ламп на LED допоможе зекономити електроенергію. А найголовніше — зменшить навантаження на електромережу України. Цікаво, що 50 мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Цікаво Альтернативні джерела світла: чим замінити домашні лампи за відсутності електроенергії

Енергоефективні лампи використовують

набагато менше електроенергії. Завдяки цьому відбувається щомісячне заощадження на комуналці.

Якщо замінити 5 звичайних ламп на 5 LED, то економія становитиме 66 кіловатів на годину щомісяця. Відтак, на заміну доведеться витратити приблизно 135 гривень, а щомісячна економія буде на рівні 110 гривень.