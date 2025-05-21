21 травня, 09:54
В обмінниках долар та євро подешевшали
Основні тези
- В обмінниках долар подешевшав до 40,60 гривні за купівлю, а євро до 46,30 гривні.
- Водночас на чорному ринку долар залишився без змін, а євро подорожчав.
Долар у банках та на чорному ринку майже без змін, а євро показує ріст, де ціна подекуди перетнула позначку у 47 гривень. Натомість в обмінниках відбувається спад обох валют.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 21 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 20 травня) та продаж по 41,82 гривні (+2 копійки).
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- Купівля євро проходить по 46,45 гривні (+5 копійок), продаж – по 47,25 гривні (+13 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати по 41,50 гривні (без змін).
- Купівля євро по 46,78 гривні (+13 копійок), а продаж по 46,97 гривні (+17 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-37 копійок), а продають по 41,60 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,30 гривні (-15 копійок), а продають по 47,45 гривні (-40 копійок).
Який був курс минулого тижня
Як зазначила банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу, на безготівковому ринку істотних змін не відбулося.
Торги в понеділок почалися на рівні 41,50 – 41,55 гривні за долар та досягли максимуму 41,61 гривні у той же день, але не затримались на досягнутому рівні. Підсумковий показник у п’ятницю повернувся до початку торгів у понеділок на рівень 41,51 – 41,55 гривні за долар.
Помітно, що бізнес активно продавав валюту. Причиною цього міг стати період сплати податків. Через це зріс і попит.