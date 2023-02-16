Безпілотники, далекобійна зброя та натівські снаряди: що виготовляє Україна під час війни

Інтенсивність боїв в Україні зараз на надзвичайно високому рівні — щодня наші оборонці використовують тисячі боєприпасів та величезну кількість одиниць зброї. Як розвивається українська оборонна промисловість в умовах війни, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Щодня Україна витрачає близько 5000 артилерійських боєприпасів. Малій європейській країні потрібен рік, щоб виготовити таку кількість озброєння. Такими оцінками в інтерв'ю Financial Times поділився виконавчий директор норвезької компанії Nammo, що виготовлює боєприпаси та ручну зброю.

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За словами заступника Офісу Президента Ігоря Жовкви, наразі відчувається гостра потреба у боєприпасах, яких у нас практично нема через інтенсивність боїв.

Зараз у нас майже нуль боєприпасів через інтенсивність бойових дій. Ми потребуємо артилерії й боєприпасів до неї, нам потрібні танки, винищувачі, з кількох причин. Зокрема для боротьби з балістичними ракетами, якими все більше атакують територію України,

— сказав він.

Тому українське національне виробництво працює над кращим забезпеченням потреб оборони. На території України та за кордоном працюють десятки приватних та державних підприємств.

Яку частину потреб забезпечує національне виробництво

Наразі іноземне озброєння складає менше третини від загальної кількості зброї, що використовується. Основну частину становить українська техніка та боєприпаси, а також трофейна техніка окупанта. Якщо на початку війни співвідношення техніки становило 1 до 30 щодо ворожих сил, то тепер вдалося досягти принаймні рівності.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Втім, каже експерт, порівнювати ці речі не можна, адже техніка країн НАТО є набагато сучаснішою та ефективнішою.

Як збільшилися обсяги виробництва у державному секторі

Попри сотні атак ворога підприємства з виробництва військової техніки та зброї не лише продовжують, а і масштабують виробництво. Усі державні оборонні підприємства входять до концерну "Укроборонпром", який за інформацією пресслужби підприємства торік збільшив обсяги виробництва за деякими напрямками у 5 – 8 разів проти 2021 року.

Низка наших підприємств здатна і надалі масштабувати виробництво,

– повідомили представники концерну.

Перелік нових розробок підприємства та точні цифри щодо збільшення обсягів виробництва є військовою таємницею. Проте відомо що активне виробництво наразі відбувається за такими напрямками:

бронетехніка;

морські і радарні системи;

високоточне озброєння;

боєприпаси;

авіабудування;

авіаремонт.

Завдяки цьому вдається дещо покращити ту критичну ситуацію з дефіцитом артилерійських боєприпасів, яка склалася на початку повномасштабного вторгнення, повідомив 24 Каналу аналітик.

Олексій Гетьман Військовий аналітик Окрім того, що Україна відновила серійне виробництво артилерійських боєприпасів 152-мм, вона також налагодила випуск снарядів натівського калібру. Оборонні компанії почали виготовляти ті види озброєння та боєприпасів, які вони не виготовляли до війни.

Далекобійна зброя

Окрім того, говорить експерт, Україна виробляє власну далекобійну зброю, завдяки якій Сили оборони можуть завдавати удару по ворожій території, не використовуючи для цього зброю партнерів. Які саме це види озброєння, є державною таємницею.



Прикладом таких ударів став подвійний удар по аеродрому Енгельс, який розташований на відстані більшій ніж 600 кілометрів від підконтрольної Україні території.

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Інші розробки

Нещодавно концерн повідомив про налагодження випуску 120-мм осколкових мін у співпраці з НАТО, а у середині січня поділився новинами про розгортання серійного виробництва 82-мм осколкових мін, яке відбувається за кордоном. Водночас Укроборонпром готується до випуску українських безпілотників.

Національний оборонний концерн також тісно співпрацює з міжнародними оборонними організаціями та компаніями. Нещодавно держкомпанія досягла домовленостей з чеським виробником військової техніки VOP CZ щодо співпраці у сфері бронетехніки.

Укроборонпром і VOP CZ визначили за пріоритет виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів,

– повідомили у концерні.

Угода передбачає співпрацю задля виробництва військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів та розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ у рамках створення спільного оборонного кластера з Чеською Республікою.

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Скільки зареєстровано українських оборонних підприємств

На підконтрольній Україні території близько 100 державних підприємств оборонного сектору та сотні приватних компаній. Низку потужностей цих підприємств було знищено внаслідок ворожих атак, проте частина виробництва була релокована в безпечні місця.

Це хороша практика для держави, яка обстрілюється ракетними ударами, розміщувати свої потужності у сусідніх країнах. Окрім того, такі підприємства можуть бути розташовані у безпечних місцях на території країни, наприклад, під землею,

– каже Олексій Гетьман.

Загалом, за інформацією аналітичної платформи YouControl, станом на 27 січня налічувалося 461 підприємство та 35 фізосіб-підприємців, які працюють за напрямками виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання, виробництва військових транспортних засобів, зброї та боєприпасів.





Приватний сектор

Всього в оборонній галузі налічується близько трьох сотень юридичних осіб та фізосіб-підприємців. Цікаво, що лише за період повномасштабного вторгнення було відкрито 84 приватні компанії з виготовлення зброї або військової техніки та 9 нових ФОПів за цим напрямком. З них:

11 компаній та один ФОП працюють за напрямком виробництва військових транспортних засобів ;

; 14 компаній створюють зброю та боєприпаси ;

; 59 компанії 8 фізосіб-підприємців займаються розробкою літальних апаратів.

З червня винахідників та інженерів, які мають свої розробки, здатні посилити обороноздатність країни, спонсорує уряд та Український фонд стартапів. Для реалізації проєкту в рамках приватної ініціативи надають грант до 35 000 доларів.

Найприбутковіші підприємства за виторгом

Наразі з міркувань безпеки доступні лише дані про виторг за 2021 рік, хоча деякі компанії не оприлюднили і цю інформацію. Якщо спиратися на наявні дані, то ТОП підприємств виглядатиме так:

Нагадаємо, наразі уже готова вся документація на компанію, яка буде виробляти турецькі безпілотники Bayraktar в Україні. Також розроблено проєкт для будівництва заводу, яке має розпочатися найближчим часом.