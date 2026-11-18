У результаті чергового російського обстрілу у Дніпрі значних пошкоджень зазнала одна з будівель Державної податкової служби. Потужна вибухова хвиля вибила 25 вікон, а також понівечила внутрішні коридори та робочі кабінети установи.

Що сталося у Дніпрі

Під час цієї атаки ніхто з людей не постраждав, про що повідомила Державна податкова служба.

Зверніть увагу! Ця споруда зазнає наслідків від ворожих атак вже не вперше.

Попри складні обставини та руйнування, податкова служба не зупиняє свою роботу та продовжує надавати необхідні сервіси платникам податків. Фахівці забезпечують виконання всіх завдань, щоб українці могли вчасно розв'язувати свої фінансові питання.

Втім, попри складні обставини, податкова служба продовжує працювати, забезпечувати виконання завдань та надавати необхідні послуги платникам податків,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 листопада ворог пошкодив будівлю місцевого Центру обслуговування платників у Вінницькій області. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також російські війська завдали удару по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм на Харківщині. Роботу було тимчасово призупинено. Але податкова й надалі виконувала покладені на неї завдання.