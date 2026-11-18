Удар по налоговой службе / Фото: Государственная налоговая служба
В результате очередного российского обстрела в Днепре значительные повреждения получило одно из зданий Государственной налоговой службы. Мощная взрывная волна выбила 25 окон, а также повредила внутренние коридоры и рабочие кабинеты службы.
Что произошло в Днепре
В ходе этой атаки никто из людей не пострадал, что сообщила Государственная налоговая служба.
Обратите внимание! Это здание уже не в первый раз подвергается ударам противника.
Несмотря на сложные обстоятельства и разрушения, налоговая служба не прекращает свою работу и продолжает предоставлять необходимые услуги налогоплательщикам. Специалисты обеспечивают выполнение всех задач, чтобы украинцы могли своевременно решать свои финансовые вопросы.
Впрочем, несмотря на сложные обстоятельства, налоговая служба продолжает работать, обеспечивать выполнение задач и предоставлять необходимые услуги налогоплательщикам
Напомним, что 12 ноября враг повредил здание местного Центра обслуживания налогоплательщиков в Винницкой области. В результате атаки никто не пострадал.
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Также российские войска нанесли удар по зданию налоговой инспекции в городе Изюм в Харьковской области. Работа была временно приостановлена. Но налоговая служба и в дальнейшем выполняла возложенные на нее задачи.
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