Что произошло в Днепре

В ходе этой атаки никто из людей не пострадал, что сообщила Государственная налоговая служба.

Adv

Обратите внимание! Это здание уже не в первый раз подвергается ударам противника.

Несмотря на сложные обстоятельства и разрушения, налоговая служба не прекращает свою работу и продолжает предоставлять необходимые услуги налогоплательщикам. Специалисты обеспечивают выполнение всех задач, чтобы украинцы могли своевременно решать свои финансовые вопросы.

Впрочем, несмотря на сложные обстоятельства, налоговая служба продолжает работать, обеспечивать выполнение задач и предоставлять необходимые услуги налогоплательщикам– говорится в сообщении.

Напомним, что 12 ноября враг повредил здание местного Центра обслуживания налогоплательщиков в Винницкой области. В результате атаки никто не пострадал.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Также российские войска нанесли удар по зданию налоговой инспекции в городе Изюм в Харьковской области. Работа была временно приостановлена. Но налоговая служба и в дальнейшем выполняла возложенные на нее задачи.