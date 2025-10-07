Енергетичний сектор України потребує посиленої підтримки напередодні зими. Тому Україна планує створити додаткові запаси імпортованого природного газу.

Як планують збільшити імпорт газу?

Основна причина пропонованого збільшення імпорту газу – удари Росії по енергетиці, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук.

Посадовиця зазначила, що збільшити можливості імпорту можуть на 30%. Це, ймовірно, додаткові близько 1,5 мільярда кубометрів газу. Також, за словами Світлани Гринчук, Україна шукає допомоги в партнерів:

Для нас важлива будь-яка допомога партнерів для відновлення та посилення захисту інфраструктури, накопичення резервів обладнання, а також сприяння в створенні додаткових запасів імпортованого природного газу напередодні зими,

– розповіла Гринчук.

Окрім цього сформували перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який передадуть Групі G7+. Постачання додаткових систем ППО для захисту критичної інфраструктури, додаткові фінансові ресурси – серед наших пріоритетів.

Чи вистачить Україні газу взимку?

Станом на середину вересня запаси газу в підземних сховищах України досягали 12,05 мільярда кубометрів, повідомляє 24 Канал.

Проте для проходження зими нам потрібно мінімум 14,5 мільярда кубометрів газу.

Втім, найімовірніше, на цю цифру ми не вийдемо. Тому прийдеться все-таки докуповувати певні обсяги газу,

– пояснив експерт Володимир Омельченко.

Як заявляє для 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев що обсяг в 13,2 мільярда кубометрів, який планується закачати у сховища, – це швидше на межі достатності.

Враховуючи всі розрахунку, такий обсяг для споживачів, тобто для приготування їжі тощо, та для підприємств цього впритул повинно вистачити. Але якщо температура триматиметься взимку на межі -10 та нижче впродовж двох тижнів, або ж, наприклад, економічна промисловість збільшить обсяги виробництва, тоді закачаного газу не вистачить

