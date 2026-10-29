Росіяни атакували Київ: виникла пожежа, загинули птахи

Російські війська знову вдарили по столиці. Цього разу під атаку потрапила велика птахофабрика в Бориспільському районі.

Що відомо про атаку на птахофабрику

У будівлі, яку охопив вогонь, перебувало близько 16 тисяч птахів, повідомили у ДСНС.

Російські війська вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі. Виникла пожежа в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів,

– йдеться у дописі.

Однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та врятувати 15 тисяч птахів.

Нагадаємо, що це вже не вперше Росія атакує птахофабрики та ферми. Минулого тижня, 24 жовтня, російський безпілотник атакував ферму на Сумщині. Загинула жінка, ще четверо людей постраждали. Також відомо про постраждалих та загиблих тварин.

А 26 жовтня стало відомо про удари по агропідприємствах у Чернігівській області. Українці втратили сотні тисяч тонн врожаю. Також поранень зазнали декілька осіб.

Ще 15 вересня російські військові атакували птахоферму на Одещині. Деяких птахів вдалося врятувати. Але більшість свійської птиці загинула.